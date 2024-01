Foto: Divulgação/Shopping Center Rio Claro

Centro de compras promove várias atividades infantis gratuitas ao longo de janeiro

As férias de janeiro são muito mais divertidas com a programação de atividades infantis gratuitas do Shopping Rio Claro. As oficinas são um sucesso, e nesta sexta-feira (19) acontece mais uma edição de Férias Cozinhando com o Instituto Gastronômico das Américas (IGA) Rio Claro, para crianças de 6 a 12 anos, às 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 e 18h30. As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo WhatsApp (19) 99230-3038, ou pessoalmente no local das atividades, próximo ao Kids Park.

No sábado (20), nas oficinas Férias Divertidas, a brincadeira será fazer arte em areia, com sessões às 15h, 16h, 17h e às 18h, próximo ao Kids Park, e também acontece a oficina de penteados infantis, das 15h às 18h, próximo ao Suco Bagaço. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no local antes das atividades.

Outras opções de entretenimento no Shopping Rio Claro são o Space Kids, na Praça de Alimentação, o Kids Park, próximo à Renner, a World Games, que tem os games mais legais do momento, a Jump Folia, a Grua Gigante Mega Push, a Happy Machine, a Kombi de Pelúcias, a The Cars e ainda a Box Mania.