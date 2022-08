Agosto é considerado o mês dos pais, e por isso o Shopping Rio Claro programou muitas atrações gratuitas para pais e filhos curtirem juntos. Além de uma grande variedade de presentes, o centro de compras tem muitas opções de entretenimento, de oficinas de arte a música ao vivo e apresentações de stand-up comedy.

As atividades da Oficina Pais e Filhos/Momentos juntinho com seu pai! acontecem às terças, quintas e sábados em frente ao deque até 13 de agosto. O objetivo é estimular a criatividade e o raciocínio, proporcionando conhecimento e cultura.

Uma das atrações mais aguardadas são as apresentações de stand-up comedy nos dias 11 e 24 de agosto. As noites serão muito animadas na Praça de Alimentação, a partir das 19h30, com as participações de comediantes renomados. Os primeiros a subir no palco do Shopping Rio Claro são Diguinho Coruja, locutor e radialista brasileiro, é ex-apresentador do programa radiofônico Band Coruja e narrador do The Noite com Danilo Gentili, exibido no SBT desde 2014, Kilbert Cesar e Luiz Paixão. Nos cinco anos que atua como comediante, kilbert já dividiu palco com grandes nomes da comédia nacional, participou da gravação do especial Desessencial, com Afonso Padilha, e gravou o terceiro especial Te apresento meu amigo, com o grupo 4 amigos em 2021. Já Luiz Paixão Luiz Paixão é humorista, roteirista, radialista e rapper, tem participações em diversos programas de TV, como o Tudo É Possível com Ana Hickman, Raul Gil, Programa do Gugu, entre outros, e atualmente trabalha no programa Hora do Leite na rádio EducadoraFM, na Band Campinas. Luiz Paixão leva para o palco uma mistura de comédia stand-up e rap, fazendo um show autêntico, dinâmico e muito divertido.

E no dia 24, será a vez de Rogério Morgado, Edegar e Rodrigo Peluca entreterem as famílias com as suas tiradas engraçadas. Rogério é radialista de formação e se profissionalizou em locução. Ele iniciou no stand-up em 2007 e dois anos depois se uniu a Danilo Gentili, Felipe Hamachi e Mauricio Meirelles para fundar o show A Divina Comédia Stand Up. Edegar é comediante, roteirista, quadrinista e ilustrador, e como humorista divide o palco com os nomes mais importantes da comédia stand-up em diversos palcos pelo Brasil. Rodrigo Peluca é ator, educador, jornalista e comediante, e tem em seu currículo mais de 50 espetáculos. Na comédia desde 2013, Rodrigo já fez show com vários humoristas do Brasil em várias casas de show e teatros.

O Shopping Rio Claro também programou um show musical para homenagear os pais e ambientar as refeições dos clientes que estiverem na Praça de Alimentação na véspera do Dia dos Pais, dia 13. Às 12h30, a dupla Nat & Gabs fará uma apresentação musical com voz e violão, com um repertório de clássicos da música brasileira e internacional.

E também no sábado, 13, em parceria com o Grupo Cine Cinemas, terá uma sessão de declaração de amor dos clientes para os seus pais. A declaração será ao vivo e as 10 declarações que forem escolhidas pelo público ganharão um par de ingressos para aproveitar um tempo com o paizão no cinema!

A Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, Nancy Wanderley, garante que a programação de eventos em alusão ao Dia dos Pais irá agradar a todos. “Além da diversidade em presentes para todos os estilos de pais, o Shopping Rio Claro é o local ideal para as famílias se divertirem e curtirem as opções de entretenimento que oferecemos gratuitamente, aproveitando cada momento com muita alegria”.

De cima para baixo: Diguinho Coruja, Kilbert Cesar e Luiz Paixão – imagens: divulgação

Serviço

Oficina Pais e filhos / Momentos juntinho com seu pai!

Dia 9 (terça-feira) : Reiki especial

: Reiki especial Horário: das 14 às 16h30

das 14 às 16h30 Dia 11 (quinta-feira): Oficina de artes – especial Dia dos Pais

Oficina de artes – especial Dia dos Pais Horário: das 15h às 18h

das 15h às 18h Dia 13 (sábado): jogos interativos pais e filhos

jogos interativos pais e filhos Horário: das 15h às 18h

das 15h às 18h Local: loja em frente ao deque do Shopping Rio Claro

Stand-up comedy

Dia 11 de agosto: Diguinho Coruja, Kilbert Cesar e Luiz Paixão

Diguinho Coruja, Kilbert Cesar e Luiz Paixão Dia 23 de agosto: Rogério Morgado, Edegar e Rodrigo Peluca

Rogério Morgado, Edegar e Rodrigo Peluca Horário: 19h30

19h30 Local: Praça de Alimentação

Apresentação musical

Dia 13 de agosto : Nat & Gabs

: Nat & Gabs Horário : 12h30

: 12h30 Local: Praça de Alimentação