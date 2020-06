Quem não gosta de desconto, não é mesmo? Pensando nisso, até 30 de junho operações do Shopping Rio Claro estão com a Promoção Vale Desconto para os clientes adquirirem os produtos que mais amam.

A mecânica é muito simples. O cliente pode fazer um print do post da sua loja de preferência nas redes sociais do Shopping Rio Claro – Instagram @shoppingrioclarooficial e Facebook @shoppingrioclaro – ou entrar na página da promoção no site do Shopping – www.shoppingrioclaro.com.br/cupom.asp – para conferir os cupons promocionais das lojas participantes e os produtos em promoção. Depois, basta apresentar o cupom ao vendedor da loja se a compra for presencial ou no sistema drive thru. Se optar pelas compras por delivery via WhatsApp da operação, o cliente deve combinar o valor do desconto com o vendedor e enviar o cupom. Cada loja tem um valor mínimo de compra para participar da promoção.

“As nossas operações selecionaram produtos que atendem ao gosto do seu público-alvo, e para isso desenvolvemos uma forma muito simples dos nossos clientes aproveitarem esta promoção, seja presencialmente, por drive thru, sem precisar sair do carro, e também por delivery. O objetivo desta ação é oferecer aos clientes do Shopping Rio Claro produtos de qualidade com preços imperdíveis”, afirma Gisele Alvares, Supervisora de Marketing.