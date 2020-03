Nesta sexta-feira (13), às 20h30, os fãs dos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb vão relembrar os sucessos do trio mais duradouro da história da música mundial.

Sobe ao palco do teatro do Centro Cultural a banda ‘Bee Gees Forever’, que apresenta um dos mais fiéis espetáculos de tributo ao ‘Bee Gees’, baseado num dos maiores shows realizados pela banda internacional em todos os tempos, o “One Night Only”, com adaptações ao público do Brasil.

O show fez parte da turnê ‘One Night Only’ e foi gravado em Las Vegas, no hotel MGM Grand Las Vegas, em 14 de novembro de 1997. Trata-se do segundo álbum ao vivo oficial da carreira do ‘Bee Gees’, vendendo até hoje cerca de seis milhões de cópias no mundo.

O show da banda ‘Bee Gees Forever’ é um espetáculo elogiado pela qualidade musical e traz homenagens relatando fatos históricos dos irmãos Gibb, apresentando vídeos sincronizados com as canções, tornando cada música um momento especial para os fãs.

O projeto é um tributo ao grupo que tem uma longa trajetória artística e repleta de emoções e histórias que não apenas construíram a imagem do grupo, mas, sobretudo, influenciaram a música no mundo.

Desta forma, resgata a memória dessas canções e momentos, bem como apresenta ao público um pouco da vida desses três irmãos que são verdadeiramente ícones em sua época até os dias de hoje.

Trazer ao público a magia sonora da música e cultura, em uma performance extraordinária, faz com que o show do ‘Bee Gees Forever’ seja único e especial.

Serviço

Bee Gees Forever

Dia: 13 de março, sexta-feira

Horário: 20h30

Local: teatro do Centro Cultural

Rua 2, 2.880, Vila Operária

Ingressos: https://megabilheteria.com/

Ingressos: Inteira R$ 80,00, meia R$ 40,00 e antecipado R$ 50,00

Mais informações: 3526-7156 – Secretaria de Cultura