O Senac Rio Claro tem vagas para curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais), gratuito, para pessoas que atuam no Comércio. A iniciativa tem apoio do Sincomercio e da prefeitura de Rio Claro por intermédio da assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A ação faz parte do programa #RioClaroCidadeInclusiva, iniciado neste mês, que tem como objetivo fomentar a inclusão e difundir o importante papel de todos para uma sociedade mais inclusiva.

A prefeitura tem feito amplo trabalho para que Rio Claro se destaque no programa #RioClaroCidadeInclusiva. Paulo Meyer, assessor dos Direitos da Pessoa com Deficiência, elogia o trabalho do Senac e observa que “a comunidade surda é consumidora, portanto é fundamental que o máximo de pessoas possível se capacitem para terem condições de atender com melhor qualidade essas pessoas”, e que a iniciativa do Senac e do Sincomercio é passo importante para que Rio Claro se torne uma cidade mais Inclusiva.

Fabio Henrique Sette Rodrigues, gerente do Senac Rio Claro, diz que a entidade está comprometida com o desenvolvimento das pessoas. “Por meio do nosso Programa Senac de Gratuidade, que é realizado em todo o estado, estamos destinando parte da nossa programação para vagas gratuitas o ano todo, como o de curso”.

Para se candidatar a uma vaga gratuita, o interessado deve ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais por pessoa, ter os documentos exigidos para o processo de inscrição e para fazer o curso escolhido, e não ter abandonado, nos últimos seis meses um curso no Senac como bolsista.

Para quem atende aos pré-requisitos, as inscrições podem ser realizadas na unidade, localizada na Avenida 2, 720, Centro. As informações completas sobre o processo de inscrição podem ser obtidas pelo telefone (19) 2112-3430, ou pelo endereço sp.senac.br/bolsas-de-estudo.