Semana Ogum abre espaço para discussões sobre a igualdade de direitos.

A partir da próxima segunda-feira (24) terá início, em Rio Claro, a Semana Ogum e Suas Origens Culturais – A Cultura Africana Entre Nós. O evento é originário da Lei Municipal nº 4468/2013, que instituiu há uma década no calendário oficial do município o Dia do Ogum, a ser celebrado em 23 de abril, e a Festa de Ogum, a ser realizada na terceira semana de maio, juntamente com as comemorações da libertação dos escravos, em referência a Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Desde 2017 que a Semana Ogum passou a ser promovida pelo poder público, sempre levando ampla discussão sobre a cultura afro no município.

A programação idealizada pela Federação Caminho dos Orixás acontecerá novamente no Casarão da Cultura, na Avenida 3 com Rua 7, no Centro. O evento é realizado pela Prefeitura de Rio Claro, Secretaria Municipal de Cultura e Câmara Municipal. Para este ano, haverá um grande debate e contará com a presença de diversas autoridades políticas, religiosas e sociedade civil para discutir o tema e tratar de caminhos contra a intolerância religiosa e o racismo estrutural.

Para o babalorisa André Luis de Moraes, presidente da Federação Caminho dos Orixás, o evento é um importante instrumento para unir as pessoas em torno do tema, sobretudo, aquelas que frequentam templos de religiões de matrizes africanas. “Além de exaltar a cultura africana, é para que a gente diminua a história do racismo e preconceito religioso e que todos possam respeitar e compreender o Estado Laico, para todas as religiões”, afirma.

O vereador Geraldo Voluntário (MDB), autor da Lei Municipal, destaca que “A programação promove destaca a importância da cultura africana para a nossa sociedade, onde através das atividades culturais e educacionais estamos contribuindo para o combate à intolerância e preconceito”, destaca o parlamentar.

Foto: Divulgação/PMRC.

A programação tem início na segunda-feira (24), sempre às 19h, com abertura da exposição Ogum e Suas Origens Culturais e ato solene. No dia 26, quarta-feira, haverá apresentação de grupos culturais de maculelê e capoeira. Na quinta-feira (27), o evento trará apresentação cultural de dança afro com o professor Rafael de Paula.

A agenda segue no dia 3 de maio, quarta-feira, com apresentação do grupo de percussão Ilú de Candace. Na quinta-feira (4), o evento promoverá a roda de conversa ‘Intolerância religiosa e racismo estrutural’, com o Dr. Renato Cassio Soares de Barros, o professor Pedro Conceição e a participação musical do cantor Gabriel Vako. Encerrando a programação, no domingo (7), a partir das 15h, a Semana do Ogum recebe o grupo Prosa Brasileira.