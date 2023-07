França deve ser um dos maiores desafios do Brasil — Foto: Thais Magalhães/CBF.

Brasil tentará, no próximo sábado, vencer as francesas pela primeira vez em uma competição oficial

A Seleção Feminina já treina em Brisbane fazendo os últimos treinamentos para o próximo duelo contra a França, marcado para o sábado (29) às 7h (de Brasília). Pia Sundhage iniciou com um coletivo em campo reduzido, com revezamento de três times. Houve também um exercício específico de bola alta na área, com foco na atuação da defesa, bem como chutes cruzados do setor ofensivo e trabalho de finalização com as atacantes.

Para a partida diante das francesas, o Brasil tentará quebrar o tabu de nunca ter vencido as europeias em competições oficiais.

“A França é uma equipe muito forte, uma das tops do mundo, mas a nossa equipe também é uma equipe fortíssima. É o principal confronto do nosso grupo, e a gente tem total condições de reverter o histórico em relação à França. Então, vai ser um jogo muito duro, que vai ser resolvido nos detalhes ofensivos e defensivos, mas a gente tem total condições de fazer um grande jogo e sair com a vitória”, afirmou, confiante, a zagueira Lauren.

