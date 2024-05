Com o objetivo de ‘desafogar’ as UPAs em meio a epidemia de dengue que a cidade de Rio Claro enfrenta, o Centro de Atendimento a pacientes com dengue abre as portas nesta segunda-feira (6), às 7 horas. A estrutura, montada no prédio da Udam (Rua 11, entre avenidas 30 e 32, Santana), inclui três médicos, equipe de enfermagem, exames laboratoriais e ambulância.

“Os pacientes com sintomas de dengue devem entrar pelo portão da Rua 11. Na sequência irão passar primeiro pela recepção e triagem. Na sequência serão encaminhados para o local de espera todo preparado com cadeiras. A medida que forem sendo chamados irão entrar no prédio e serão atendidos pelo médico. Teremos o total de três médicos no local, cada um acomodado em uma sala. Dependendo da avaliação, caso precise de medicação e hidratação, o paciente será encaminhado para um terceiro espaço dentro do prédio. Casos mais graves, pacientes que precisem ser internados, serão encaminhados de ambulância para a UPA do Cervezão”, afirma Peterson Santilli, Diretor de Gestão Administrativa da Fundação Municipal de Saúde.

Peterson também faz um pedido: “Como temos que encerrar as atividades às 19h, pedimos para as pessoas que vierem buscar atendimento que não deixem para chegar perto das 19h, que venham entre 18h e 18h15 no máximo para que a organização seja mantida”, observa.

“Para que a medida seja efetiva, é fundamental que as pessoas com sintomas de dengue recorram exclusivamente ao novo centro para atendimento. Em casos urgentes de outras doenças, o atendimento permanece nas UPAs”, explica Marco Aurélio Mestrinel, presidente da Fundação Municipal de Saúde.

Na implantação do centro de atendimento o município conta com R$ 2 milhões devolvidos pela Câmara Municipal ao poder Executivo.

Ônibus para o local

O centro de atendimento a pacientes com dengue, em Rio Claro, no bairro Santana, é de fácil acesso também para quem utiliza o transporte coletivo. A prefeitura de Rio Claro fez alteração no itinerário da linha Vila Olinda, que passará em frente ao novo serviço de saúde.

Nos dias úteis, a partir das 6 horas, o ônibus Vila Olinda sai da estação a cada 55 minutos, com último horário às 17h55. Aos sábados a única alteração é que o último horário do ônibus é às 17h40. Aos domingos e feriados o primeiro ônibus sai da estação às 6h40 e depois a cada 1h10, até as 18 horas, quando é feita a última viagem do dia.