Carlos Fernandes havia sido anunciado pelo prefeito Gustavo no início da atual gestão, em janeiro do ano de 2021.

É a segunda baixa no alto escalão do Governo Gustavo em menos de um mês. Novo titular da pasta já começou a trabalhar nesta semana na Prefeitura

O alto escalão do governo do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) está sofrendo uma nova baixa em menos de um mês. Além da saída da então presidente da Fundação Municipal de Saúde, Giulia Puttomatti, agora foi a vez do então titular da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, Carlos Gilberto Dias Fernandes, pedir para deixar o cargo.

Segundo apurou a reportagem do JC com representantes da gestão no Paço Municipal, o então secretário teve como último dia de expediente a sexta-feira (28) e desde a quarta-feira (3) que Paulo Rossi, também do PSD, circula pela pasta. Economista, Rossi estava até fevereiro deste ano como secretário municipal de Finanças de São Caetano do Sul. Antes, foi titular do mesmo setor nas cidades de Atibaia e Amparo. Também atuou na iniciativa privada. Em 2020, foi candidato a prefeito da cidade de Amparo, mas não acabou eleito.

Nos bastidores, o entorno do prefeito Gustavo comenta que Carlos já apresentara vontade de deixar o cargo desde o final do ano passado e que o fato vinha sendo protelado. Conhecido por sua postura extremamente técnica, o ex-secretário acumulou algumas desavenças políticas dentro da própria gestão, sobretudo, também dentro do Poder Legislativo, que por vezes criticou o ex-titular por conta de determinadas ações dentro da Economia e Finanças.

De acordo com membros do alto escalão do Poder Executivo, a mudança foi realizada em comum acordo entre Carlos e Gustavo. Ainda, que a chegada de Paulo ocorre de forma a levar um novo modelo de trabalho para a secretaria, que é uma das mais importantes do poder público, já que é a responsável pela formação do Orçamento do município.

Mestrando em Economia pela EESP- FGV, MBA em Finanças Corporativas pela EPGE-FGV e tem graduação em Ciências Contábeis, Paulo Rossi tem 19 anos de experiência nas áreas financeira, de controladoria, investimentos, fluxo de caixa, tesouraria e contabilidade de empresas privadas brasileiras e estrangeiras. Uma das suas primeiras ações junto à equipe da Secretaria Municipal de Economia e Finanças será a elaboração do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, último ano do atual mandato do prefeito Gustavo.