Saúde monitora 6 casos suspeitos de coronavírus no Estado de SP

A Secretaria de Estado da Saúde de SP está monitorando seis casos suspeitos de coronavírus no Estado. Nessa quarta-feira (12), foram registrados três novos casos suspeitos de pessoas que vieram da China. São dois da capital (uma criança e um adulto) e uma criança de Porto Feliz, no interior do Estado. Além disso, permanecem sob monitoramento dois casos da capital e um de Barueri. Os dados oficiais estão sendo registrados pelos municípios em um sistema de notificação do Ministério da Saúde. Conforme definido pela pasta federal, os casos inseridos até o meio-dia pelos municípios são divulgados no boletim da mesma data. Já os inseridos posteriormente são divulgados no balanço do dia seguinte.

Os pacientes considerados suspeitos estão em isolamento domiciliar, e seus familiares estão orientados com relação às medidas necessárias para se prevenirem, como uso de máscaras, higienização das mãos e não compartilhamento de objetos de uso pessoal, bem como sobre os cuidados requeridos para os pacientes, que incluem hidratação e a permanência em casa, sem circulação por outros locais e evitando contato com familiares e amigos, por exemplo.

É fundamental procurar o serviço de saúde mais próximo se a pessoa apresentar sintomas como febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza, associados aos seguintes aspectos epidemiológicos: histórico de viagem em área com circulação do vírus, contato próximo a caso suspeito ou confirmado laboratorialmente para coronavírus.