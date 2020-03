O Jornal Cidade traz nesta edição de sábado (14) pesquisas de satisfação sobre serviços e problemas públicos e a avaliação da população sobre tais. O relatório foi elaborado em parceria com a Interativa Pesquisas, um dos principais institutos de pesquisa do país. Dois levantamentos foram questionados. A primeira pesquisa indaga qual o principal problema da sua cidade. Para 34,33% dos entrevistados, o principal é a saúde.

O setor continua sendo um dos enfrentamentos da atual gestão do prefeito João Teixeira Junior (DEM). Durante sua campanha na eleição de 2017, Juninho da Padaria indicou que a saúde seria a prioridade do seu governo. As reclamações pesam sobre a demora nos atendimentos das unidades. A Fundação Municipal de Saúde, autarquia responsável pela administração do serviço na cidade, passou a ter o terceiro titular no mandato e agora sob responsabilidade do secretário Maurício Monteiro.

Recentemente, a Prefeitura anunciou a contratação de dezenas de profissionais, sobretudo médicos, para reforçar o setor. Nesta semana, abriu novo concurso público para contratar agentes de saúde, médicos ambulatoriais e técnicos de enfermagem. Na mesma pesquisa, em seguida da saúde, os entrevistados indicaram asfalto, segurança, administração, desemprego, educação, meio ambiente, investimentos, limpeza pública e demais setores como sendo os maiores problemas no município em geral.

BAIRRO

A segunda pesquisa apresentada aos entrevistados traz o questionamento: “Qual o principal problema do seu bairro?”. Para 17,33% dos entrevistados, o principal problema é o asfalto. A qualidade da pavimentação em Rio Claro também tem sido recorrente nas indagações da população.

No ano de 2018, segundo do mandato do prefeito Juninho da Padaria, o Poder Executivo chegou a encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal para financiar R$ 50 milhões para investimentos em pavimentação e recapeamento das vias públicas. A propositura, no entanto, não ganhou apoio dos vereadores e foi arquivada.

ASFALTO

Nessa sexta-feira (13), a Prefeitura de Rio Claro anunciou investimentos de mais de R$ 2,3 milhões em obras de recapeamento asfáltico.

Vários bairros vão receber a melhoria e estima-se recuperar cerca de 60 mil metros quadrados de asfalto no Jardim Inocoop, Jardim Paulista, Cervezão, Jardim Mirassol, Jardim São Paulo, São Miguel, Parque Mãe Preta, Jardim Ypê e Cidade Jardim.