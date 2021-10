SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Outubro chegou e com ele veio o frio. Neste fim de semana, os paulistas devem sair de casa com guarda-chuvas em mãos e casacos. Isso porque a previsão é de queda de temperatura, tempestade, rajadas de vento e risco de granizo em todo o estado de São Paulo, de acordo com o Inmet (Instituto de Meteorologia.

O instituto publicou um alerta de tempestade em toda a região sul e sudeste do país. Devido uma frente fria que se aproxima do estado de São Paulo, a previsão é de chuvas mais fortes no sábado (2).



Na capital, a expectativa é de máxima de 26ºC e mínima de 17ºC, no sábado, e no domingo (3) de máxima de 29ºC e mínima de 16ºC. De acordo com o site do Climatempo, tanto no sábado quanto no domingo, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite.



São Paulo já registrou queda na temperatura nesta sexta-feira (1º), acompanhada de pancadas de chuva ao longo da tarde. De acordo com o meteorologista Cleber Souza, do Inmet, as chuvas devem ser mais intensas na região litorânea do estado. Já no interior, a expectativa é de pancadas de chuva, porém as rajadas devem ser ocasionais.



No domingo, as pancadas perdem a intensidade, já que a expectativa é que a frente fria se aproxime do Rio de Janeiro.