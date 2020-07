Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, o prefeito de Santa Gertrudes, Rogério Pascon, fala sobre o caso de poluição no Lago dos Jequitibás.

Procurada pela reportagem, a BRK Ambiental, responsável pelos serviços de água e esgoto em Santa Gertrudes, informa que, assim que acionada sobre a situação no Lago Chico Lucas, no bairro Jequitibás, encaminhou suas equipes técnicas ao local e em vistoria identificou a presença de esgoto no corpo d’água.

De imediato, um trabalho de mapeamento das redes de esgoto daquela região da cidade foi iniciado constatando o rompimento de uma tubulação próxima ao local.

Obstruída pelo acúmulo de resíduos sólidos (lixo), a rede se rompeu e direcionou o esgoto coletado para uma Galeria de Água Pluvial (GAP) que tem interligação com o Lago. Com a identificação do caso, a concessionária realizou o reparo da rede coletora, finalizando os serviços na quinta-feira (16).

Em paralelo a manutenção, a BRK Ambiental também apoiou nas demais ações visando garantir a oxigenação do Lago, com instalação de bombas de aeração. Os trabalhos e apoio da concessionária continuam nesta sexta-feira (17), com o monitoramento contínuo do oxigênio do Lago visando preservar a ictiofauna local.