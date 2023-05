O Casarão da Cultura fica na Avenida Três, 568, no centro de Rio Claro.

Studio Vox vai apresentar versões de canções consagradas

O Studio Vox apresenta como parte de sua série de trabalhos para o ano de 2023 o Show infanto-juvenil “Sing With Me”. A apresentação gratuita será no Casarão da Cultura nesse sábado (20), a partir das 19h30.

O espetáculo é indicado a crianças e adolescentes de nove a 16 anos. Com alunos dos professores Josué Costa e Nathielle Rodrigues, o show contará com as canções “Rise Up” (Andra Day), “Wake Up” (Julie and the Phantoms), “What a Wonderful” World (Louis Amstrong), Como Nossos Pais (Elis Regina) Amor de Índio (Maria Gadu), Ai que Saudade D’ocê (Elba Ramalho), Força Estranha (Gal Costa), “Firework” (Katy Perry), Sina (Djavan), O Caderno (Toquinho), “Fly me To the Moon” (Frank Sinatra), “When You Wish Upon a Star” (do repertório dos estúdios Disney) e “This is Me” (The Greatest Showman).

O espetáculo conta com banda formada por Eduardo Costa (guitarra), Jonatã Costa (contrabaixo), Filipe Costa (violão), Hilquias Costa (bateria). O show é de realização do Studio Vox e conta com o apoio da prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.