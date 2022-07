A ação criminosa de indivíduos em farmácias e drogarias está assustando não só quem trabalha e frequenta os estabelecimentos, mas tem deixado toda população de Rio Claro e região com medo.

O assalto mais recente foi registrado na cidade vizinha, Santa Gertrudes, na tarde de terça-feira (12), em um estabelecimento localizado no bairro Jardim Luciana. Ao menos quatro indivíduos cometeram o roubo, sendo um deles menor de idade. No crime, levaram pertences do estabelecimento, de uma funcionária, de uma cliente e também uma motocicleta.

As forças de segurança do município foram acionadas e em um trabalho conjunto entre Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Força Tática, Rocam e Polícia Civil, os responsáveis pelo roubo foram capturados e alguns itens recuperados, incluindo a motocicleta.

NA CIDADE

Em Rio Claro, outras duas farmácias também foram alvos de criminosos no final do mês de junho. O primeiro roubo aconteceu por volta de uma hora da manhã do dia 22, na Avenida 29. De acordo com a assessoria de imprensa da rede, a Drogaria São Paulo confirmou que registrou uma ocorrência. A empresa informou ainda que acionou as autoridades competentes e segue colaborando para uma rápida solução do caso.

O segundo crime foi no dia 24, em uma drogaria na Avenida 3, no Centro e através da assessoria, a Droga Raia reforçou que a ocorrência foi registrada e a empresa seguirá colaborando com as investigações das autoridades. A rede informou ainda que nenhum funcionário ficou ferido.