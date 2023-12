Uma das grandes novidades da Secretaria Municipal de Turismo para o Natal deste ano é o Parque de Natal, construído nas dependências do Parque Municipal do Lago Azul. A atração foi aberta nessa semana e já reúne centenas de visitantes diariamente, que podem acessar o local gratuitamente. As atrações podem ser visitadas todos os dias, até as 22 horas.

Segundo o titular da pasta, Guilherme Pizzirani, “nos planejamos com antecedência e concentramos num só local. No ano passado, fiz o que ‘sempre era feito’, estava dando certo. Mas percebi que as pessoas estavam com dificuldade na mobilidade, por exemplo, sair de seus bairros e ir aos outros para ver as obras natalinas. Ou ia em um e não conseguia ir em outro. Também por segurança, por conta de pararem carros nas ruas e terem de atravessar avenidas movimentadas”, explica.

Ainda conforme o secretário, a ideia de concentrar tudo no Lago Azul deu certo. “As pessoas aceitaram bem, gostaram e isso facilita para a visita e para a gente reconhecer o que precisa melhorar”, diz Pizzirani, destacando que a mídia da região também está repercutindo as atrações de Rio Claro. “Está movimentando o comércio de alimentação, principalmente”, afirma. Na próxima semana, de quinta-feira (14) a domingo (17), haverá um festival no Parque de Natal com atrações musicais, food trucks, entre outros.

Para quem visitar o Parque de Natal, logo ao entrar vai se deparar com um portal todo iluminado e um Papai Noel gigante. Mas, ao olhar para dentro das águas, vai se encantar com uma árvore de Natal também enorme, de 25 metros de altura, com três cisnes a cercando com 5 metros de altura cada um. Também há luzes nos troncos das árvores, na mureta que contorna o lago e na estrutura da torre Eiffel, além de bengalas doces, bolas de árvore natalina, presépio, renas, entre outras atrações igualmente gigantes no tamanho e beleza.

“Quero agradecer a toda equipe da Secretaria Municipal de Turismo que se empenhou para que essa novidade pudesse animar a população neste ano. A nossa árvore de Natal é uma das cinco maiores flutuantes do Brasil em 2023”, finaliza o secretário.

Casa do Papai Noel

Já na Praça do Ferroviário, no trecho da Rua 1 com a Avenida 5, no Centro, está mais uma vez instalada a Casa do Papai Noel. Em Rio Claro, desde sábado (2), Papai Noel está com sua casa de portas abertas para receber crianças e adultos. Não há cobrança de ingresso. Conforme calendário divulgado pela Secretaria de Turismo, a Casa do Papai Noel pode ser visitada de segunda a sábado das 18 às 22 horas e aos domingos das 16h30 às 20h30.

“Inicialmente as visitas serão feitas até o dia 23 e, depois, de 26 a 30 de dezembro”, informa o secretário municipal de Turismo, Guilherme Pizzirani. “Reaproveitamos materiais do ano passado e incluímos novos enfeites e detalhes, deixando o ambiente ainda mais bonito e alegre”, comenta Beto Argento, que coordenou a decoração.

REGIÃO

Natal Iluminado de Águas de São Pedro

Para este ano, a administração preparou shows musicais, Paradas de Natal, a Casa do Noel, oficinas, contação de histórias e uma infraestrutura que aposta em minicenários alusivos ao Natal e um verdadeiro show de luzes espalhadas pelas ruas centrais da cidade. A programação completa você pode acessar www.instagram.com/nataliluminadoaguasdesaopedro.

Vila Encantada do Papai Noel em Cordeirópolis

Com uma decoração especial, que leva este ano o tema “Vila Encantada”, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, com o apoio do Fundo Social de Solidariedade, preparou uma série de atividades para comemorar o Natal da família. As crianças que puderem passar pelo centro da cidade terão até o dia 19 de dezembro para brincar, ganhar presentes e visitar a casa do Papai Noel. Na próxima e última semana, o atendimento será estendido, do dia 15 até o dia 19 de dezembro no encerramento. Em todos os dias haverá apresentações musicais, brinquedos infláveis e algodão-doce para as crianças, além da brilhante visita à Vila Encantada do Papai Noel, que se inicia às 19h30. Neste domingo (10), haverá Baile do Passinho Retrô.

Leme Cidade Encantada

A Prefeitura do Município de Leme lançou “Leme Cidade Encantada”, através do tradicional cortejo com a chegada do Papai Noel. São várias as atrações por lá, na rotatória Grill, rotatória da Rodoviária, na rotatória entre Av. 29 de Agosto e Rua Rafael de Barros, na Av. 29 de Agosto, na Praça Rui Barbosa, na Casa da Cultura, no Lago Municipal e muito mais. Este ano traz como proposta de trabalho o estímulo e a valorização da leitura através de um clássico da literatura: “O Pequeno Príncipe”.