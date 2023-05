Cantor e compositor promete muitas surpresas no show em Rio Claro. Foto: Vinny Campos.

Única apresentação no Teatro Sesi Rio Claro acontece no sábado (27), às 20h

O espetáculo “110 Anos de Gonzagão”, na voz do cantor e compositor Rodrigo Del Arc, promete muitas surpresas. Arranjos de Olívio Filho, respeitado acordeonista, destacam o trabalho extraordinário do Rei do Baião. Figurino lúdico que remete ao Nordeste da cor, criatividade e poesia.

O jovem talento da MPB, Rodrigo Del Arc, já foi elogiado por Ney Matogrosso, Thedy Corrêa (vocalista do Nenhum de Nós) e muita gente esperta da música brasileira. Fez o estrelado no Brasil Summerfest, em NY, com sucesso absoluto. O que gerou uma turnê por várias cidades dos EUA. Teve o tema musical “A Place To Remind”, na série japonesa K. Drama, “Anthena 2”. Viajou pela Europa com seu som brasileiro. Agora desembarca no interior de São Paulo com o espetáculo “110 Anos de Gonzagão”.

O cantor será acompanhado pelo acordeon esperto de Olívio Filho, violão (Leandro Brenner) e Wander Prata (percussão). É som para o público ficar enfeitiçado. No roteiro pérolas como: O Xote das Meninas, Numa Sala de Reboco, Que Nem Jiló, Pagode Russo, Vida de Viajante, Sabiá e muitos outros sucessos. É uma viagem pelo forró, xaxado, maracatu, samba de roda e baião. Tudo dentro da riqueza do trabalho de Gonzagão, um forte pilar da música do Brasil, referência no mundo. A abertura é lúdica: Asa Branca, de voz e violão, em forma de prece, uma oração.

A apresentação no teatro do Sesi Rio Claro é com entrada gratuita. A entidade fica localizada na Avenida M-29, 441 – Jardim Floridiana. Informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3522-5651.