O jornalista Rodrigo Constantino não faz mais parte do quadro de funcionários da Rádio Jovem Pan. O desligamento de Constantino foi anunciado nas redes sociais da empresa na tarde desta quarta (4).

A saída do comentarista da Jovem Pan se deu após repercussão negativa de comentários de Constantino em live fora da rádio. No programa em suas próprias redes sociais, o jornalista comentou o caso Mariana Ferrer e falou sobre outros casos de estupro.

A Jovem Pan postou nota oficial explicando a saída de Constantino. Confira na íntegra:

Publicidade

“O Grupo Jovem Pan tem como premissa a liberdade de expressão e o amplo debate entre seus comentaristas. Diante do ocorrido nesta quarta-feira em uma live independente promovida fora de nossas plataformas por um de nossos comentaristas, o Grupo Jovem Pan esclarece que desaprova veementemente todo o conteúdo publicado nos canais pessoais e apresentado nessa live.⁠

⁠

Reafirmamos que as opiniões de nossos comentaristas são independentes e necessariamente não representam a opinião do Grupo Jovem Pan.⁠

⁠

No caso de Mariana Ferrer, defendemos que a vítima não deve ser responsabilizada pelos atos de seu agressor, apesar do respeito que todos nós devemos ter às decisões judiciais.⁠

⁠

Em consequência do episódio, na tarde desta quarta-feira (4/11) Rodrigo Constantino foi desligado de nosso quadro de comentaristas”.

Em sua conta no twitter, o jornalista se posicionou sobre sua saída da emissora: “Vcs venceram uma batalha, parabéns! A pressão foi tão grande sobre a Jovem Pan, DISTORCENDO CLARAMENTE MINHA FALA, que não resistiram. Não os culpo. É do jogo. Quem me conhece e quem viu de fato sabe que eu jamais faria apologia ao estupro! Mas desde já estou fora da Jovem Pan. Sou muito grato por tudo que a Jovem Pan fez, pelo espaço livre, pela confiança. Foi um período de trabalho intenso, muitas conquistas e crescimento”.