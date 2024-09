Jorge & Mateus, uma das duplas sertanejas mais famosas do Brasil, se apresenta no sábado no Rio Claro Rodeio Festival

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 27 a 29 de setembro. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (27)

MERCADÃO – A música ao vivo rola solta a partir das 19 horas desta sexta-feira, no Mercado Municipal de Rio Claro, com a dupla The Loopers, na Rua 8, 1345, no Centro de Rio Claro.

SEGREDOS DE MAFÊ – Niltão Lopes toca no Segredos de Mafê o melhor da MPB, a partir das 20 horas, na Avenida Ulisses Guimarães com Avenida 38-A, na Vila Alemã. Reservas pelo telefone (19) 99819-7538.

RODEIO – Começa nesta sexta-feira o Rio Claro Rodeio Festival, no Sobradão Eventos. Serão muitas atrações, entre elas, show de Matheus e Kauan e do grupo Menos é Mais. Ingressos vendidos online e em lojas físicas da cidade.

SHOPPING – O Shopping Rio Claro, administrado pelo Grupo AD, adere à campanha Silver Week, promovida pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), em parceria com o Fórum Longevidade e a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). Nesta sexta tem decoupage em garrafa com coador de café, com a artista plástica Lúcia Pedroso, Espaço Lúcia Pedroso, das 15h30 às 17h. É preciso fazer inscrição pelo telefone (19) 99739-3982. A atividade é gratuita e com vagas limitadas.

DANÇA – O Festival de Dança do Shopping segue até o dia 29 de setembro, sempre na praça de alimentação, com visitação gratuita. Nesta sexta tem apresentação de WP Fitness, às 18h30 e às 20h30 do Giro Escola de Dança. Já no sábado, tem Centro Intercultural Napyév, às 15h30, Espaço Dança Yameh, às 17h30 e Carolina Chaves Ballet, às 1930 e no domingo, Núcleo Fazendo Arte e Cia da Dança Fly, às 15h30 e Escola de Dança Patricia Pessenda, às 17h30.

CHOPP E CIA – Tem Pagode do Santo Dia, trazendo alegria e um clima para lá de agradável na noite desta sexta-feira, no Chopp e Cia, em Rio Claro, localizado na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro da cidade.

BOTEQUIM GRASIFS – nesta sexta-feira (27), o Projeto Pura Art recebe como convidado especial Carica, do grupo Aroeira. Muito samba a partir das 19h30. Na Avenida 19 número 1563, no Consolação.

SÁBADO (28)

MERCADÃO – O sertanejo começa a partir das 14h30 com Alessandro e Rafael, no Mercado Municipal de Rio Claro, na Rua 8, 1345, no Centro da cidade. E a partir das 18h30, tem Pago10 agitando o público presente.

PARADA BAR – Quintal das Pretas com A Raiz do Samba, a partir das 16 horas, com costelão de fogo no chão free, na Avenida 50, 1583, BNH, em Rio Claro. Mais informações pelo telefone (19) 99626-2454.

CARNAVAL- Formatura do projeto Cisne do Amanhã- filial Rio Claro, de formação de mestre-sala e de porta-bandeira, acontece neste sábado (28) a partir das 20 horas, na sede da escola de samba UVA, na Rua 3-A número 1155, na Vila Alemã.

TAMBORES – Espetáculo “entre Tambores e Tradições – A magia do Taiko e da Cultura Japonesa” será apresentado no sábado, a partir das 19 horas, no antiteatro do Colégio Koelle, na Rua 5, 1827, entre avenidas 14 e 16, no Centro da cidade. Os grupos Tangue Setsuko Taiko Sojo, de São Paulo e Saiyo Taiko, de Rio Claro, se apresentarão. Para entrar, é preciso trocar um quilo de alimento não perecível na Mirane Comics, ou na Tamaru Gourmet ou Mercadão Horticenter. Mais informações pelo telefone (19) 99667-1022.

SÃO JUDAS TADEU – Segue neste sábado a quermesse em homenagem a São Judas Tadeu e São Simão, na Rua 9, 2543, no Santana, em Rio Claro, com música ao vivo e muitas delícias para toda família.

RODEIO – Segue neste sábado o Rio Claro Rodeio Festival, no Sobradão Eventos, com diversas atrações e muito agito para a cidade e região. Haverá show das duplas Jorge e Mateus e Teodoro e Sampaio. Ingressos vendidos online e também em lojas físicas do município e em Leme.

QUERMESSE II – Tem quermesse na Paróquia de Santa Cruz neste final de semana, com muitas delícias, música ao vivo, a partir das 19 horas, na Avenida 10, 850, entre as ruas 8 e 9, na Santa Cruz, em Rio Claro.

CHOPP E CIA – O sábado é de muito rock n roll no Chopp e Cia com a banda Frequência do Rock, tocando os clássicos, a partir das 20 horas, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro da cidade.

PIRACICABA – Tem espetáculo circense neste sábado, das 16 às 17 horas, no Teatro do Sesc de Piracicaba, na Rua Ipiranga, 155, no Centro. Com a cia Los Trancos e Barrancos. O espetáculo apresentado será “Encontros”, onde Pilim, Panqueca e Batata resolvem se encontrar pela manhã para um cafezinho e se exercitarem um pouco. A vontade de passar mais tempo juntos é tão grande, que passam o dia todo, marcando novos encontros. E é desta forma, que brincam de viver e vivem de brincar. Nessa bagunça toda, tem uma coisa que Pilim não está lembrando: é seu aniversário de 80 anos! O que essa trupe de maluquinhos irá aprontar? Ingressos online e também na portaria do evento.

SESI RIO CLARO – O Sesi Rio Claro recebe neste sábado, o show de Os Paralamas do Sucesso, a partir das 20 horas, no campo da instituição. E a partir das 17 horas tem início o encerramento do showcase em homenagem a Reinaldo Bello. O Sesi fica na Avenida M29, 441, no Jardim Floridiana.

DOMINGO (29)

MERCADÃO – O Mercado Municipal de Rio Claro recebe Komossomos Acústico a partir das 12h30 de domingo, com o melhor do rock nacional e internacional para animar os presentes. O espaço, localizado na Rua 8, 1345, no Centro da cidade, oferece diversas opções gastronômicas para toda família e muita diversão, confira!

QUATRO E MEIA – Tem projeto Quatro e Meia no Lago Azul neste domingo, a partir das 16h30, com a banda Playmohits 80, tocando muita música boa, de qualidade e animando os presentes. O evento é gratuito e para todas as idades.

GRÊMIO – O tradicional Aperitivo do Grêmio está de volta com muito samba, pagode e comida de boteco, com Samba da Aninha, a partir das 12 horas, com entrada liberada para sócios e R$20,00 para não sócios. Ingressos na sede do clube, localizado na Rua 9, 1569, na Santa Cruz, em Rio Claro.

ORGULHO PRATEADO – Parada do Orgulho Prateado acontece neste domingo, a partir das 7h30, restrita para pessoas acima de 60+, seguida se caminhada sambante com participação de A Casamba e a partir das 10h30, apresentação do Grêmio dos Seresteiros e diversas atividades ao longo da manhã, no Barracão do Lago Azul. O evento é gratuito.

QUERMESSE II – Termina neste domingo, a quermesse da Paróquia Santa Cruz, em Rio Claro. São diversas opções gastronômicas para toda família e música ao vivo de qualidade, na Avenida 10, 850, entre as ruas 8 e 9, na Santa Cruz.

SERTANEJO NA ESTAÇÃO – Acontece todos os domingos, das 10 às 13 horas, na antiga Estação Ferroviária de Rio Claro, localizada na Rua 1, no Centro, o Sertanejo na Estação, com muita música raiz de qualidade e cantores do município. O evento é realizado por Edoardo Ravelli.

SHOPPING – Segue neste domingo as atividades da Silver Week no Shopping Rio Claro. Tem pintura em telas “Cerejeiras”, com a artista Damares Pimenta, no Espaço Pigmenta Pets, das 15h30 às 17h, inscrições pelo telefone 99674-0191. Evento gratuito, com vagas limitadas.

SANTA GERTRUDES – A Corporação Musical “Augusto Trambaiolli” apresentará neste domingo, dia 29 de setembro, o projeto “Banda na Praça”, às 16h30, na Praça Carlos Buschinelli, localizada na Rua 4, no Centro de Santa Gertrudes.

CHOPP E CIA – O Domingo de Viola do Chopp e Cia será recheado de muita música boa com Andres Reche, a partir das 20 horas, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro, não perca!

PIRACICABA – Tem dança circular a partir das 10 horas, no Sesc Piracicaba, em aula aberta. Evento é grátis e a partir dos 10 anos de idade, na Rua Ipiranga, 155, no Centro de Piracicaba. Atividade realizada em roda, com a finalidade de promover união, centramento e um estado elevado de conexão consigo e com o outro, através das coreografias e músicas que trazem as diversas manifestações dos povos do mundo. Com Flavia Romim especialisa em movimento humano, massoterapia, Lian Gong e Danças Circulares.

BAR DA BETÂNIA – Domingo tem Grupo Aroeira, e modão com Alessandro e Rafael, a partir das 14 horas, no Bar da Betânia, na Rua 2-A, 1381, com Avenida 50, no Jardim Primavera. Haverá costelão de fogo no chão. Informações (19) 99634-3617.

INGRESSOS – A atriz Mel Lisboa está em Madame Blavatsky – Amores Ocultos, com texto de Claudia Barral e direção de Marcio Macena e se apresenta no Teatro do Sesi Rio Claro no próximo dia 2 de outubro, a partir das 20 horas. É preciso realizar a reserva de ingressos pelo portal Meu Sesi. Evento terá acessibilidade em libras e a classificação etária é de 12 anos.