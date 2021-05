O público-alvo da campanha de vacinação contra a Covid está mantido para segunda-feira (17) em Rio Claro. Continuarão sendo vacinadas as pessoas com comorbidade que tenham a partir de 45 anos e também as pessoas desta mesma faixa etária que possuam deficiência permanente e sejam cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Os demais grupos também continuam sendo atendidos e incluem idosos com 60 anos ou mais; pessoas a partir de 18 anos com síndrome de Down; transplantados imunossuprimidos, também com mais de 18 anos; e pacientes maiores de 18 anos em terapia renal substitutiva (diálise).

Para tomar a vacina é necessário apresentar CPF e RG, além da comprovação exigida para cada situação. No caso das pessoas com comorbidade deve ser apresentada declaração/relatório médico comprovando e indicando a comorbidade, sendo que para hipertensão, diabetes e problemas cardíacos também é aceito receituário médico indicando uso contínuo do medicamento. Os transplantados devem apresentar declaração médica ou comprovante de que foram atendidos em ambulatório de transplantados. Quem faz diálise deve apresentar relatório médico. E as pessoas com deficiência permanente devem apresentar demonstrativo de crédito ou extrato bancário do benefício ou Cartão BPC. O atendimento nesta segunda-feira será realizado das 8 às 15 horas no Centro Cultural e na Faculdade Anhanguera e, no período da manhã em dois locais em sistema de drive-thru.

Das 8 horas ao meio dia, a equipe do Santa Filomena atende em drive-thru na entrada principal do Shopping Rio Claro, na Avenida Conde Francisco Matarazzo Junior. No mesmo horário, a equipe da Unimed atende na Rua 12 entre as avenidas 14 e 12 (prédio da antiga empresa Alexandre Junior). Na segunda-feira (17) não haverá vacinação no São Rafael. Nos pontos de drive-thru, são entregues senhas para a vacinação até que seja atingida a quantidade de doses disponível e o atendimento é realizado a pessoas conveniadas ou não.

Também será realizada a aplicação de segundas doses nas pessoas que tomaram a vacina Oxford/AstraZeneca até 1 de março. Já a aplicação de segundas doses da Coronavac/Butantan está suspensa. O município aguarda o envio de novas doses pelo governo estadual para retomar a aplicação.