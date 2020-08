O consumidor rio-clarense vem percebendo um valor menor nos preços praticados nos postos de combustíveis nos últimos dias. De acordo com o Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio de venda do litro de gasolina desde o último dia 16 de agosto está em R$ 3,95 em 13 estabelecimentos que apresentaram nota fiscal de compra à fiscalização. O valor mais alto da gasolina foi de R$ 4,09 e o menor de R$ 3,69. Já o preço médio da venda do litro do etanol chegou a R$ 2,49 até esse sábado (22). O mais alto valor foi de R$ 2,79 e o menor de R$ 2,29.

Em comparação com cidades da região, Rio Claro apresenta os melhores preços da última semana. Em Piracicaba o valor médio do litro da gasolina é de R$ 4,09, sendo o maior em R$ 4,35 e o menor R$ 3,79. Já o etanol vem sendo vendido na média de R$ 2,58, sendo o máximo em R$ 2,84 e o mínimo em R$ 2,39.

Em Limeira a média da gasolina está em R$ 4,04, sendo o maior preço praticado em R$ 4,30 e o menor em R$ 3,69. O etanol vem sendo vendido na média de R$ 2,57, com preço máximo de R$ 2,69 e o mínimo de R$ 2,39. Na cidade de Araras, o preço médio da gasolina é em R$ 3,98, sendo o menor em R$ 3,89 e o máximo R$ 4,09. Já o etanol está na média do litro em R$ 2,66, com valor mínimo de R$ 2,49 e máximo de R$ 2,79.