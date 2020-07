Com mais três óbitos, Rio Claro chega a 50 mortes por coronavírus, conforme números divulgados no sábado (11) pela Secretaria Municipal de Saúde. As vítimas são um idoso, uma idosa e um rapaz que estavam hospitalizados. O total de casos positivos é 1.621, com 90 novos casos registrados no sábado.



Dos novos casos positivos, 12 estão hospitalizados e 78 em isolamento domiciliar. Ao todo o município tem 69 pessoas internadas por coronavírus, incluindo casos suspeitos, sendo que 32 estão em leitos do Sistema Único de Saúde e 37 em hospitais particulares. Há 24 pacientes em unidade de terapia intensiva, sendo 17 na rede pública e sete na rede particular.

O número de pessoas recuperadas da doença aumentou em 37, chegando a 846. Há dois óbitos em investigação