O município de Rio Claro será contemplado com um recurso de R$ 1.638.376,00 (milhão), destinado pelo Governo Estadual para o enfrentamento e combate ao coronavírus. O anúncio foi realizado ontem (26) pelo governador João Doria (PSDB) durante entrevista coletiva.

A cidade está incluída na lista das 55 mais populosas do Estado, que tem entre 100 mil e 300 mil habitantes. Rio Claro conta com população estimada em 204.797, segundo o Governo de SP. Nesta divisão, os municípios receberão R$ 8,00 por habitante ou duas vezes o piso do SUS.

Na região receberão os municípios de Americana (R$ 1,9 milhão), Araraquara (R$ 1,9 milhão), Araras (R$ 1 milhão), Leme (R$ 819 mil) e São Carlos (R$ 2 milhões). O dinheiro será usado para instalação de centros de triagem e atendimento a casos suspeitos de coronavírus, além da realização de testes. Somadas, todas receberão R$ 74,5 milhões.

O Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, informou que fará videoconferências com os prefeitos para detalhar as aplicações da verba emergencial. “Esses recursos vão impactar frontalmente o interior do estado, com possibilidades de centros de referência e também com leitos de baixa e média complexidade”, disse.

Nas 16 cidades com população entre 300 mil e 500 mil pessoas, o valor de referência sobe para R$ 10 por habitante. Todas terão que construir hospitais de campanha com leitos de enfermaria, além de espaços de isolamento e assistência social para pacientes que vivem em moradias precárias. O montante total para esses municípios será de R$ 61,4 milhões.

Nas nove cidades paulistas com mais de 500 mil habitantes, o valor de referência sobe para R$ 12 por pessoa. O Estado vai repassar R$ 218 milhões para enfrentamento ao coronavírus em 80 cidades paulistas com mais de 100 mil habitantes. O dinheiro começa a ser transferido aos municípios para instalação de centros de referência e hospitais de campanha.

Região

Limeira, com 303.682 habitantes, receberá R$ 3 milhões. Já Piracicaba, com 400.949 habitantes, vai receber R$ 4,1 milhões.