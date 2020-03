Os prefeitos da região de Rio Claro estão unindo forças para conter possíveis avanços do novo coronavírus (Covid-19). Reunião para discutir o assunto foi realizada na tarde desta segunda-feira (16) em Piracicaba. Os municípios pretendem solicitar ao governo estadual a ampliação de atendimento no Hospital Regional de Piracicaba, que foi inaugurado em março de 2018 e ainda não funciona em plena capacidade. A ideia é utilizar a capacidade ociosa do hospital e abrir cerca de 75 leitos de terapia intensiva para serem utilizados em caso de necessidade para tratamento de pacientes com coronavírus.

“Estamos tomando todas as providências para que possamos combater a doença e vencer a pandemia”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, que participou da reunião com o secretário de Saúde, Maurício Monteiro. “Estamos verificando com os hospitais locais quanto podemos absorver e buscando alternativas na região para ampliar nossa capacidade de atendimento”, acrescenta Juninho.

A articulação conta com apoio dos prefeitos da região. “Nosso objetivo é unir forças para fortalecer nosso pleito e obter apoio do governo estadual em caso de eventual necessidade”, destaca Maurício Monteiro. O Hospital Regional de Piracicaba foi escolhido porque já tem estrutura pronta tornando mais ágil a abertura de leitos e instalação de equipamentos.

O prefeito Juninho lembra que Rio Claro é referência em saúde para os municípios da microrregião, assim como Piracicaba é referência para Rio Claro e outras cidades. No domingo, Juninho fez contato com o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, para discutir o assunto. Agora, será solicitada agenda estadual para que os prefeitos possam apresentar formalmente o pleito regional.

Da reunião nesta segunda-feira (16) também participaram os prefeitos Barjas Negri (Piracicaba), José Antonio de Campos – Zé Banana (Ipeúna) e a vice-prefeita Doroti de Fátima Zem Lopes, Leandro Martinez (Corumbataí), Carlos Lisi (Saltinho), Helinho Zanatta (São Pedro) e vice-prefeito Thiago Silva, Antonio Carlos Defavari (Rio das Pedras), Moisés Taglieta – coordenador do Cevisa (Centro de Vigilância em Saúde) e Miguel Henrique Sperber Ribeirão – chefe de gabinete da prefeitura de Santa Gertrudes.