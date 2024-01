A Escola de Samba UVA foi a grande campeã de 2023

A Secretaria Municipal de Turismo de Rio Claro inicia na terça-feira (16) a venda de ingressos para os desfiles das escolas de samba no carnaval 2024. O atendimento será das 9 às 16 horas na Secretaria de Turismo, que fica na antiga estação ferroviária, na Rua 1 com a Avenida 1.

“O pagamento dos ingressos poderá ser dividido em até duas parcelas”, informa o secretário Guilherme Pizzirani. Até a data do evento o valor total deve estar quitado, sendo que o pagamento, à vista ou parcelado, será exclusivamente em dinheiro.

O carnaval de Rio Claro terá três noites de desfiles: no sábado (10), domingo e terça-feira (13). As atividades serão no espaço multiuso, que fica na Avenida Brasil, entre as avenidas 50-A e 80-A. Além dos camarotes e arquibancadas, cada setor contará com lixeiras, sanitário masculino e feminino e área de alimentação. Também haverá espaço exclusivo para pessoas com deficiência.

Para ter direito a dois ingressos para a arquibancada descoberta, basta doar um pacote de absorvente higiênico, com arrecadação para o Fundo Social de Solidariedade.

Há também vários camarotes. O camarote corporativo (50 lugares) para os três dias custa 10 mil reais. O camarote familiar (10 lugares), também para os três dias, é vendido a 3 mil reais. O camarote premium custa 100 reais por dia e o combo de três dias é 250 reais. Nesta categoria são 1.500 vagas por dia. A varanda vip com abadá é 150 reais por dia e o combo de três dias, 400 reais. Outra opção para quem quer acompanhar os desfiles são as frisas, que são cobertas e acomodam 10 pessoas. O valor é de 1.500 reais para os três dias. No setor C haverá área para que o público acompanhe os desfiles gratuitamente.