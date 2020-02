Rio Claro FC recebe o Juventus pela A-2

O Rio Claro Futebol Clube enfrenta na tarde de hoje (8), às 16h, o Juventus no Estádio Augusto Schmidt em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2.

O Galo Azul é o sétimo colocado com seis pontos somados, contabilizando duas vitórias e duas derrotas na competição. O Juventus está na nona colocação, somando cinco pontos com uma vitória, dois empates e uma derrota.

Para a partida de hoje, o Galo Azul terá o desfalque do volante Acleisson, que foi expulso no jogo diante da Portuguesa Santista e cumprirá suspensão automática. O atacante Jeffinho e o lateral-esquerdo Jussandro se recuperam de lesão e devem ficar de fora mais uma vez.

Para o lugar deixado por Acleisson o técnico Adilson Teodoro tem duas opções: Eduardo e Ferdinando. Como já atuou nas primeiras rodadas, Eduardo deve ganhar a vaga no time titular. Sendo assim, o Azulão deve ir a campo com: Dheimison, Douglas, Rafael Tavares, Guilherme, Boré, Eduardo (Ferdinando), Everton Tchê, Lucas Crispin, Matheus Lú, Rodrigo Paraná e Adilson.

O zagueiro Guilherme está confiante em mais um bom resultado em casa.

“A expectativa é que a gente possa fazer um bom jogo. Nós sabemos da dificuldade que vai ser o jogo, sabemos da qualidade do time do Juventus e, querendo ou não, é um jogo de seis pontos, estamos um ponto na frente e um resultado ruim os colocaria acima de nós na tabela. Tivemos uma semana cheia de trabalho, deu pra dar mais atenção a algumas situações que precisamos melhorar e acredito que vamos fazer um bom jogo. Precisamos manter nosso 100% de aproveitamento dentro de casa, então nosso foco está na vitória e, se Deus quiser, vamos alcançá-la”.

Juventus

O técnico Alex Alves conta para a partida hoje com a presença do atacante Mazolla, novidade no time juventino, e o volante Alê, que ficou fora dos últimos jogos por contusão, e estão à disposição para enfrentar o Galo Azul. O Moleque Travesso deve entrar em campo com: André, Thiaguinho, Robson, Diego Sacoman e Paulo Henrique, Rocha (Alê), Gil, Potiguar, Marcelinho, Léo Castro e Danilo (Mazolla).