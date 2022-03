Foto: Rio Claro FC

O dérbi rio-clarense 144 da história será realizado nesta quarta-feira (30) às 15h no estádio Augusto Schmidt Filho pelas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2 e definirá quem ficará a dois jogos do tão sonhado acesso à elite do futebol de São Paulo. Mais uma vez, além da classificação, estará em jogo o tabu de 31 anos sem o Rio Claro ser derrotado pelo Velo Clube. Com o empate por 2 a 2 na primeira partida, quem vencer o jogo desta tarde se classifica, em caso de empate, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

O atacante Felipe Pará fez sua estreia no Galo Azul e marcou o primeiro gol da equipe no clássico. Ele ressalta as dificuldades que a equipe enfrentará no duelo de hoje, mas está confiante na classificação.

“Foi muito importante o empate no estádio do adversário, agora dentro da nossa casa temos que fazer o nosso dever para buscar a classificação. Graças a Deus pude ajudar a equipe e marcar o primeiro e foi muito gratificante. Vai ser um jogo difícil, sabemos da qualidade do adversário, mas nos preparamos bem pra fazer uma grande partida e sair classificado”, disse o atacante Felipe Pará.

O técnico do Velo Clube lamenta o gol sofrido no último lance que acarretou no empate no Benitão, e afirma que a equipe jogará da mesma forma mesmo na casa do rival.

“O resultado não foi o esperado, ainda mais tomando um gol aos 51 minutos. Mas a vaga é aberta, mesmo se tivesse ganhado, o resultado lá ainda seria muito perigoso. Está para os dois lados. Vamos para jogar da mesma maneira que jogamos o primeiro tempo hoje, aí temos chance de sairmos vitoriosos”, disse o técnico Fahel Júnior.

Desfalques e retornos

Para o confronto o Galo Azul terá o retorno do volante Magno, que cumpriu suspensão automática no jogo de ida. Pelo lado velista, o volante Kayo Soares expulso na partida do Benitão está suspenso, mas por outro lado o atacante Lucas Duni que ficou de fora por lesão estará à disposição.

Rio Claro FC: Vitor Golas, Raul, Sosa, Suelinton, Alysson, Magno, Peixoto, Diego, Thiago, Felipe Pará e Bruno Moraes.

Transmissão

Para levar todos os detalhes aos torcedores, o Grupo JC de Comunicação está preparando uma cobertura especial. Será realizada nesta partida, com: pré-jogo, uma hora e meia antes da bola rolar, com imagens no Facebook e YouTube do Jornal Cidade com entrevistas, a chegada dos times, a movimentação das torcidas e tudo que envolve o confronto direto no estádio. Trinta minutos antes do jogo, a abertura da transmissão da partida na Rádio Jovem Pan News de Rio Claro e, após o encerramento da partida, o pós-jogo com toda a repercussão do jogo, com a análise dos comentaristas e entrevistas com os personagens do dérbi. A cobertura contará com a participação dos cronistas esportivos Luiz Carlos do Nascimento, Leonardo Bauer e JP Granado, e os comandos técnicos de Marcos Cardoso Júnior e Felipe Gonçalves.