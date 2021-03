Na manhã deste sábado (13), a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro vai vacinar com a segunda dose de Coronavac/Butantan quem tomou a primeira dose até o dia 12 de fevereiro.

A estimativa do setor de Vigilância Epidemiológica é de que sejam vacinados 750 idosos. Para isto, Rio Claro recebeu novo lote de vacinas no início da tarde desta sexta-feira (12) e um grande mutirão foi montado pelo município. As doses recebidas são mais do que suficientes para vacinar com segunda dose todas as pessoas que tomaram a primeira dose até 12 de fevereiro.

Quatro equipes de vacinadores irão atender das 8 às 12 horas, na Faculdade Anhanguera, localizada na Avenida 39 com a Rua 22, no Bairro do Estádio. “Faremos exclusivamente a segunda dose de quem foi vacinado até 12 de fevereiro”, alerta o secretário municipal de Saúde, Marco Aurélio Mestrinel.

Para ser vacinada a pessoa deve apresentar cartão SUS, CPF, RG e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Para melhor organizar a vacinação neste sábado (13) e permitir maior segurança sanitária às pessoas, a Secretaria de Saúde pede que cada idoso seja acompanhado, se for necessário, por apenas um membro da família. “É importante também que no local as pessoas respeitem o distanciamento social”, afirma a enfermeira Fabyolla Lourenço, da Vigilância Epidemiológica.