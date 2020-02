O Ceapla, da Unesp de Rio Claro, divulgou em suas redes sociais que a chuva deve persistir no município, pelo menos, até sexta-feira (7).

Segundo o comunicado, “o tempo desta semana será instável, com céu nublado e áreas com chuvas esparsas nos períodos da tarde ou noite”. Na publicação, o Ceapla ainda informou que as temperaturas devem ficar entre 19°C e 28°C.

As informações divulgadas pelo Ceapla são do IPMet.