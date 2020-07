Dois homens com menos de 60 anos que estavam hospitalizados são as novas vítimas fatais da Covid-19 em Rio Claro, ampliando para 46 o número de óbitos.Boletim divulgado na quinta-feira (9) confirma 35 casos registrados no município em 24 horas e total de 1.509 casos da doença.

O número de pessoas internadas se mantém alto, com 76 pessoas hospitalizadas em decorrência de coronavírus, o que inclui casos suspeitos. Trinta e seis pacientes recebem cuidados em hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) e 40 na rede particular. O município tem 26 pessoas recebendo atendimento em unidade de terapia intensiva (UTI), sendo 20 em leitos públicos e seis em hospitais particulares.

Dos 35 novos casos confirmados, todos estão em isolamento domiciliar. O boletim de quinta-feira (9) também aponta dois óbitos em investigação. O número de pessoas recuperadas da doença subiu e chega a 809.