Rio Claro Basquete recebe o Basquete Cearense pelo NBB

Após 14 dias sem entrar em quadra pelo Novo Basquete Brasil, o Leão enfrenta hoje (28) às 20h no Ginásio Felipe Karam o Basquete Cearense pelo segundo turno da primeira fase do nacional.

Na última vez em que atuou, no dia 14, o time leonino acabou derrotado em casa pelo Botafogo por 90 a 89. O Basquete Cearense jogou na última quarta-feira (26) no Paraná e perdeu para o Pato Basquete por 84 a 72.

Rio Claro é o 12º colocado com 13 derrotas e nove vitórias, já o time cearense ocupa a 15ª colocação, somando 20 derrotas e quatro vitórias.

Para o jogo de hoje, o técnico Fernando Penna não poderá contar mais uma vez com o armador argentino Sahdi, que ainda se recupera de lesão na lombar.

Para o confronto, o Leão terá à disposição para a partida de hoje: os pivôs Gerson, Ansaloni, Lucão, Augusto e Dhomini, os alas Pastor, Enzo Ruiz, Baxley, Pedro Teruel e Bruno Fornazari, e o armador Figueroa.

“É um jogo importantíssimo para a sequência da competição, já que estamos chegando à reta final do NBB faltando oito jogos, nos quais teremos seis partidas em casa e duas fora, então temos que aproveitar as partidas no Felipão para carimbar nossa classificação. Está tudo muito equilibrado tanto para avançar a segunda fase, quanto com o risco de ficar de fora dos playoffs. Nosso primeiro objetivo é a classificação e o jogo de hoje é de extrema importância para isso. Chegamos à reta final com duas baixas, o Jeferson Campos, que deve ficar fora do restante do NBB, e o Sahdi, que foi reavaliado e nos desfalca nos jogos em casa. Tivemos que reinventar nosso time em preparação para ficarmos nas melhores condições para o jogo de hoje para a sequência da competição, em busca da nossa classificação”, afirmou o técnico do Leão.

Vale destacar que os 12 primeiros da primeira fase do NBB avançam aos playoffs, as oitavas de final serão disputadas em uma melhor de três. A partir das quartas de final, as séries adotarão o formato melhor de cinco partidas.

Transmissão

A Jovem Pan News transmite a partida a partir das 19h45. Ouça nos 1410AM, aplicativos da Pan e Facebook e Youtube do JC.