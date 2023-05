Doações podem ser feitas diretamente no Canil Municipal

O município de Rio Claro está arrecadando agasalhos e cobertores que serão doados para as famílias que precisam desta ajuda no inverno. Mas não são somente as pessoas que serão atendidas com cobertores durante este período de baixas temperaturas. O canil municipal está recebendo doações de cobertores para aquecer os cães e gatos que moram no canil.

“Os animais também sentem frio e precisam desta proteção nos dias de frio intenso”, ressalta o secretário municipal do Meio Ambiente, Leandro Geniselli.

As doações podem ser feitas diretamente ao canil municipal, localizado no Distrito Industrial, na Avenida das Indústrias com a Rua Alfa. Quem for doar quantias maiores pode ligar para 3532-4115 para que um funcionário do canil vá buscar as doações.

Foto: Divulgação/PMRC.

“Precisamos sempre repor nosso estoque, pois alguns animais têm o hábito de brincar com os cobertores e acabam por destruí-los”, explica a veterinária Marina Franceschini.

Atualmente o canil municipal abriga 172 cães e 95 gatos. Todos estão à disposição para adoção. Os animais que são adotados saem do canil castrados, vacinados e com chip de identificação. O canil atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos finais de semana e feriados das 8 às 12 horas.

Ao fazer a adoção é importante que a família esteja ciente das responsabilidades que terá no convívio e cuidados com o animal. Os interessados em adotar um cachorro ou gato devem apresentar documento pessoal e fotografias do espaço da residência onde o animal irá viver. É necessário também levar guia ou caixa de transporte para que o animal adotado seja conduzido com segurança.