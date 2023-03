Capitaneada por Tadeu Bon Scott (vocal) e Phil Seven (guitarra), o Suck This Punch surgiu em Limeira/SP em 2015. O primeiro álbum, intitulado “Fire, Cold And Steel”, saiu no mesmo ano, reunindo 10 composições próprias de uma sonoridade bastante original: uma releitura do classic rock pela perspectiva do peso e agressividade do thrash metal contemporâneo.

O segundo álbum do grupo, intitulado “The Evil On All Of Us”, foi lançado em 2021 pela Voice Music em CD e recebeu financiamento do Edital de Apoio à Produção Cultural de Araras (Lei Aldir Blanc). O disco foi muito elogiado pela imprensa: “The Evil On All Of Us tem qualidade artística e técnica padrão internacional” (Mondo Pop); “(…) evolução monstruosa em todos os aspectos” (Alquimia Rock); “(…) instrumental incrível, letras concisas” (Rock Breja); “(…) riffs e solos maravilhosos” (Headbangers BR); “(…) o Suck This Punch se mostra um dos melhores grupos de seu gênero no Brasil.” (Metal Mind Reflections), foram algumas resenhas publicadas sobre “The Evil On All Of Us”.

O baterista Matt Pezzotti é o novo integrante da Suck This Punch, banda de Limeira que se destacou na imprensa especializada com o lançamento do álbum “The Evil On All Of Us”.

Mesmo com tamanho destaque na cena nacional e internacional, o Suck This Punch não pôde cair na estrada para promover “The Evil On All Of Us” por conta das restrições ocasionadas pela pandemia de covid-19 e por instabilidades na formação da banda. Mas eis que, finalmente, destituídas as restrições sanitárias, a Suck This Punch se reinventa e reformula totalmente seu line-up, transformando-se em trio com o vocalista Tadeu Bon Scott também assumindo o baixo, Phil Seven mantendo-se na guitarra e com a entrada do novo baterista, o rio-clarense Matt Pezzotti.

Matt Pezzotti é um baterista com bastante experiência e, entre suas referências musicais, estão artistas da década de setenta, especialmente da cena progressiva. Ele comentou sobre sua entrada na banda.

“Logo que ouvi os álbuns, principalmente o segundo “The Evil on All of Us”, além de achar as músicas incríveis, com composições bastante elaboradas, refinadas e de altíssimo nível, percebi uma maturidade sonora e o principal: propósito. Senti que Phil Seven e Tadeu Bon Scott sabem o que estão fazendo e sabem o que querem. E é isso que eu procuro. Tirar as músicas e fazer o teste foram extremamente desafiadores devido ao grau de dificuldade da execução, por serem músicas complexas, longas e muito bem elaboradas. Quando recebi a notícia de que havia passado no teste e que fui escolhido, foi incrível! Uma mistura de êxtase e alívio. É uma grande honra e responsabilidade assumir as baquetas depois de excelentes bateristas. Estou bastante animado e empenhado para, dentro da minha maneira de tocar, manter o nível musical e “baterístico” da banda. Estamos nos entrosando rápido e a química está fluindo. Acredito que novos materiais não demorarão para surgir. A expectativa é a melhor possível”.

Baterista rio-clarense Matt Pezzotti.

Apesar do entusiasmo para a retomada do processo criativo, a prioridade do Suck This Punch no momento é tocar! Tanto é que Matt Pezzotti já estreou nos palcos com o Suck This Punch em dois shows realizados em Piracicaba e Sorocaba em fevereiro. Novas datas serão anunciadas em breve.

