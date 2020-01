No terceiro programa de audições às cegas que foi ao ar neste domingo (19), o The Voice Kids exibido pela TV Globo ganhou a companhia de uma rio-clarense que foi aprovada e conquistou uma vaga no reality musical.



Turí é o nome artístico que Olívia escolheu. Ela tem 12 anos e cantou a música “Dança da Solidão” fazendo com que os técnicos todos virassem a cadeira. Na escolha para qual time entrar entre Carlinhos Brown, Simone e Simaria e Cláudia Leitte, a rio-clarense escolheu ficar com Brown.