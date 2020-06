Nesta quarta-feira (10), o Governo do Estado de São Paulo anunciou a nova fase do Plano SP para a retomada da economia, que é válida de 15 a 28 de Junho.

Levando em conta as regionais de saúde, o Governo separa o estado em regiões e analisa dados com relação ao número de casos, estrutura das unidades de saúde e nível de isolamento social para determinar as fases a serem seguidas em cada local.

A Regional de Saúde de Piracicaba, da qual Rio Claro faz parte, segue na fase 2, assim como foi nos últimos 15 dias, portanto não devem ser feitas alterações significativas no comércio e em serviços até o dia 28 de Junho.

Apesar do aumento em número de casos e da diminuição do isolamento, a região de Rio Claro não foi rebaixada à fase 1, como aconteceu em outras cidades do estado. Ribeirão Preto, por exemplo, voltará a ter restriçõ total do comércio pelos próximos 15 dias.

Vale lembrar que todas as mudanças da próxima fase passam a valer apenas a partir de segunda-feira (15). Confira o documento completo da segunda fase do Plano SP:

Todos os detalhes das fases da quarentena e retomada podem ser acompanhados no site do Governo do Estado de São Paulo, que é atualizado frequentemente. Confira no link: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp/?utm_source=portal&utm_medium=banner&utm_campaign=PlanoSP

Confira como estava, como ficou o mapeamento das regiões e o que pode funcionar em cada fase do Plano SP: