Inovação facilitará atendimento e acordos dos usuários com a autarquia.

Inovação facilitará atendimento e acordos dos usuários com a autarquia

Já teve início o Refis do Daae. Além do atendimento presencial na sede da autarquia, feito mediante agendamento telefônico, o usuário pode negociar sem sair de casa, pelo celular ou computador. Pelo número (19) 9.9290-6424, atendimentos automatizados são realizados pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e, na diversa gama de serviços oferecidos pela autarquia, o Refis também está disponível. O horário do atendimento do WhatsApp é das 8 às 18 horas, em dias úteis.

É preciso apresentar cópias do RG e CPF e comprovante de endereço, documento de propriedade do imóvel como escritura, matrícula ou de compra e venda do imóvel. No caso de locatário, deve ser apresentado o contrato de locação, com firma reconhecida em cartório. Para pessoa jurídica, tanto na categoria comercial como industrial, é necessária também a apresentação do cartão de CNPJ e contrato social por um representante legal da empresa.

Ao final do atendimento via WhatsApp, o usuário deve imprimir o termo do acordo do parcelamento, assinar, digitalizar ou tirar foto e enviar pelo aplicativo. O Programa de Parcelamento Incentivado de Dívida (PID) do Daae acontece até 19 de maio e as negociações são para qualquer débito adquirido com a autarquia até 31 de dezembro de 2022 e poderá ter parcelas em até 100 vezes para pessoa física e em até 200 vezes para empresas.