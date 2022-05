Uma antiga reivindicação está saindo do papel. Trata-se da recuperação asfáltica na Estrada Nicolau Marotti, que liga Rio Claro à cidade de Corumbataí. O trecho entre o Distrito de Ferraz e o município vizinho teve obras iniciadas na última sexta-feira (13) pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), do Governo do Estado de São Paulo. O investimento ultrapassa os R$ 17 milhões. A empresa vencedora da licitação e que está executando os serviços é a Ellenco Construções, de Sorocaba (SP).

No mês de junho do ano passado, o então vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) – hoje governador – esteve em solenidade em Rio Claro onde assinou a autorização para as obras por meio do programa Novas Estradas Vicinais. O recapeamento no trecho do Distrito Industrial, em Rio Claro, passando pelo Distrito de Ajapi já aconteceu.

O anúncio de que a estrada receberia as obras ocorreu no ano de 2019, quando o então governador João Doria (PSDB) acenou para a realização da intervenção através do programa. À época, o então ex-deputado Aldo Demarchi (União Brasil) – que há poucos dias voltou a ocupar cargo de parlamentar na Assembleia Legislativa – colaborou com a articulação junto a Rodrigo Garcia (PSDB).

Em entrevista anterior ao JC, o prefeito Leandro comentou a problemática envolvendo a estrada que é utilizada como rota de centena de caminhões diariamente. “A vicinal é municipal e quando foi feita há 30 anos se tornou uma estrada municipal, o que é totalmente inviável, pois o município não tem a mínima condição de manter uma estrada dessa extensão”, disse.

Há anos que no trecho que está sendo recuperado os motoristas sofrem com buracos e crateras que danificam veículos e colocam a vida dos munícipes em risco. Para solucionar o problema paliativamente, a Prefeitura de Corumbataí executava serviços de tapa-buracos para amenizar a situação. Na sexta-feira, o prefeito disse que a recuperação da estrada será “um serviço muito bem feito que proporcionará mais segurança, agilidade e principalmente respeito aos nossos cidadãos e a todos os usuários”, comenta.

Na região, a cidade de Santa Gertrudes também estava recebendo obras através do programa Novas Estradas Vicinais. As intervenções acontecem nas estradas a SGT-273 e a SGT-020, que recebe o nome de Estrada Municipal Horácio Pascon.

Problema

Estrada completamente danificada há anos e situação coloca em risco a vida dos motoristas que por ela trafegam.