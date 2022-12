Em Rio Claro, apaixonados por carros clássicos se encontram aos domingos de manhã para bater papo. Aproveitamos para conhecer cinco Fuscas que andam circulando na cidade e chamando bastante a atenção de admiradores e curiosos. Nessa semana vamos mostrar apenas dois deles com um estilo totalmente diferente, mas que anda conquistando muita gente.

Fernando Racing é mecânico empresário e tem o “Chico”, nome dado ao Fusca no estilo Rat Look ano 1972, há um pouco mais de um ano “eu tinha um outro fusca que era mais original, mas eu gosto mais do estilo Rat.” O carro foi batizado de Chico em uma votação entre amigos que participam de um clube de carros, Fernando completa que ao ver o Fusca não teve dúvida, comprou. Apesar do estilo velho e mal conservado que o estilo Rat Look apresenta, ele garante que o Chico está muito bem conservado. Fernando preparou toda a suspensão do carro, deixou a frente rebaixada, manteve o interior com bancos originais modelo gomão, câmbio com engate rápido e colocou facão regulável na traseira. Fernando fala do Chico com muita satisfação “é um carrinho que por mais que esteja nessas condições, ele chama muito a atenção, eu gosto muito dele.” O empresário ainda tem outros carros, mas garante que o Chico é um dos que dá mais prazer para dar uma volta aos domingos.

A paixão por carros começou ainda menino, seu pai era mecânico diesel e ele sempre acompanhou o trabalho do pai, aprendeu a amar a profissão. Hoje Fernando é mecânico diesel e mecânico a gasolina de profissão e tem uma oficina que leva o seu nome. Ao perguntar se ele pretende mudar o estilo do fusca, responde: “Não, o Chico tem vida própria.” O empresário diz que não vai nem envernizar o carro, pois essa é a natureza do fusca “ele vai ter upgrade de motor futuramente, que é um motor que eu já estou fazendo numa versão turbo, mas de estética ele vai continuar dessa maneira. Talvez mude roda por uma diferente, mas a estética dele vai continuar assim,” e garante que tudo funciona no carro, “mesmo não parecendo” e ri disso.

No mesmo estilo Rat Look encontramos um desses amigos do Fernando, o carteiro Valdir Florentino, que adquiriu um Fusca prata ano 1994 do tio da esposa, há três anos. Praticamente todo customizado o Fusca mantém a originalidade apenas no motor e câmbio. Valdir precisou vender outro carro que tinha para poder arrumar o Fusca adquirido e deixá-lo nesse estilo despojado do Rat, não pretende vendê-lo tão cedo. Valdir faz parte do Aircooled Club Rio Claro (ACRC), um clube voltado aos Fuscas, Brasília e todos da linha refrigerado a ar. Há quatro anos, todos os domingos pela manhã, encontra amigos de carros antigos na avenida 32 com Av. Visconde do Rio Claro, em frente ao Lago Azul, para trocar informações. “a gente participa de alguns encontros na região… e aqui na 32, pra quem gosta desse tipo de cultura, é uma ótima opção, aproveito e convido todos a vir e conferir” eles se reúnem sempre a partir das 9h30 é só chegar e aproveitar.

A família do Valdir o acompanha nos encontros pela região, o mais recente que foram aconteceu em Analândia, ficaram dois dias na cidade juntos “prazeroso eles estarem juntos comigo também,” relata Valdir que também já viveu outras histórias marcantes com o fusca: “teve uma viagem que nós fomos para Paulínia em um encontro e no meio do caminho, em Santa Gertrudes, quebrou o cabo do acelerador… a sorte é que eu tinha um cabo reserva e ali mesmo na pista conseguimos trocar o cabo, demoramos uma meia hora, mas conseguimos resolver o problema e seguir viagem.” Para ele o prazer desses encontros de carros antigos é pela amizade que acaba fazendo “o relacionamento que a gente tem com essas pessoas, a troca de experiência, isso é bem legal,” afirma. Na próxima semana vamos mostrar os “originais” do Arnaldo, Fabrício e Nelson, os clássicos são estrelas das décadas de 60 e 70 e possuem características impressionantes. Não perca!