Os mutirões incluem orientações aos moradores sobre como combater o Aedes aegypti, vários serviços de limpeza e manutenção, recolha de itens que os moradores deixam na porta de suas residências, atendimento social, reparo asfáltico quando necessário e muito mais. Foto: Divulgação/PMRC

Combate ao Aedes aegypti precisa da colaboração da comunidade

Mais 248 toneladas de materiais inservíveis e entulho foram retiradas de terrenos, vias e residências de Rio Claro com o mutirão realizado pela prefeitura na quarta-feira (26). Dessa vez o trabalho foi feito no Jardim Guanabara, na região sul do município. Ao todo, os mutirões de serviços já recolheram 1.490 toneladas desde que foram iniciados, no mês passado, com o principal objetivo de eliminar potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças.

Os mutirões não se restringem ao combate à dengue. A ação da prefeitura mobiliza vários setores da administração municipal. Além da pasta de Serviços Públicos, participam a de Meio Ambiente, Educação, Administração, Habitação, Agricultura, Saúde, Esportes, Desenvolvimento Social, Comunicação e Turismo, e o Daae.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Ronald Penteado, reforça o apelo para que a população se engaje na luta contra o mosquito da dengue. “Somente com o esforço de todos conseguiremos vencer o Aedes aegypti, é necessário que a comunidade fique atenta contra criadouros dentro de casa, e manter casas e terrenos limpos é essencial”, destaca.

O mutirões da prefeitura já atenderam o Jardim Novo, Jardim Novo 2 e Santa Rosa, nos quais foram recolhidos mais de 260 toneladas de materiais; Bom Retiro, com quase 290 toneladas recolhidas; Bonsucesso, de onde foram removidas 180 toneladas; Bairro do Estádio e Consolação, com 107 toneladas retiradas; Jardim Boa Vista, do qual a prefeitura recolheu 261 toneladas; Santa Maria, que ficou livre de 144 toneladas de materiais; e Guanabara, de onde foram retiradas 248 toneladas de entulho e itens inservíveis.