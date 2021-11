Folhapress

Uma quadrilha de assaltantes invadiu o Catarina Fashion Outlet, no km 60 da rodovia Castello Branco, em São Roque, no interior paulista, e provocou pânico na noite desta segunda-feira (29). O grupo entrou em uma loja de roupas por volta das 20h30, rendeu funcionários e levou mercadorias.

Houve perseguição policial e tiroteio após o assalto. Um dos criminosos foi ferido e outro, preso. No shopping a céu aberto, clientes se jogaram no chão e correram para o interior das lojas com medo da ação da quadrilha. Alguns estabelecimentos do local fecharam as portas para evitar a invasão do grupo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a loja de roupas revirada e clientes assustados do lado de fora do shopping após o assalto, inclusive com barulho de tiros.

Empreendimento da JHSF e localizado a 45 minutos de São Paulo, o outlet foi inaugurado em 2014 e reúne marcas nacionais e internacionais em lojas e quiosques, além de restaurantes e cafeterias.

No dia 13 de novembro, uma quadrilha assaltou uma joalheria no shopping Iguatemi Esplanada, em Sorocaba, no interior paulista, a 40 km do roubo desta segunda. Na ocasião também houve pânico entre clientes e lojistas.

A ação também ocorreu por volta das 20h30. O grupo armado levou joias, relógios e outros objetos. Houve correria e gritos nos corredores do estabelecimento.

Funcionários e clientes ficaram trancados dentro de lojas e restaurantes por mais de uma hora enquanto a Polícia Militar fazia uma varredura no local.