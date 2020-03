O PT Rio Claro vem trabalhando para formar uma chapa de candidatos e candidatas ao Poder Legislativo na eleição municipal deste ano. Em entrevista na Rádio Excelsior Jovem Pan News, do Grupo JC de Comunicação nessa quarta-feira (11), o diretório destacou o trabalho desenvolvido junto às mulheres na série Mulher na Política, do Jornal da Manhã. Na oportunidade foram entrevistadas as pré-candidatas a vereadoras Rose Sales e Tarcisa Ribeiro, também vice-presidente da sigla.

“Estamos tendo uma preparação para as pré-candidatas desde outubro. Mudou muito o processo eleitoral, já houve treinamento com elas e ainda estamos aceitando interessadas. O PT já está em Rio Claro há 25 anos. Nunca tivemos problemas com cotas e nem ‘mulheres-laranjas’ dentro do partido. Tivemos nesta semana um encontro das Mulheres Petistas da macrorregião de Campinas. As mulheres estão bem inseridas, estão querendo participar do processo, isso é muito bom”, comenta Ribeiro.

A pré-candidata diz que há também uma mudança no entendimento de se lançarem mais mulheres na política, sobretudo também ao Poder Executivo. “Está mudando. Desde 1934, quando tivemos a primeira mulher prefeita no Rio Grande do Norte. Muito anos de luta para as mulheres participarem da política. Com a presidenta Dilma Rousseff, os partidos de esquerda deram ampla abertura na discussão e mais mulheres começaram a se interessar pela política. O quadro está mudando”, acrescenta, lembrando que Rio Claro teve a vice-prefeita Olga Salomão (PT).

Rose Sales é uma das já anunciadas pré-candidatas a vereadoras. Ela já desenvolve um trabalho cultural junto a jovens e foi convidada pelo PT Rio Claro. “É hora de termos voz. A ideia é fazer com que esses jovens, as meninas, comecem a ter voz e os meninos a entender e sair desse mundo machista que vivem dentro de suas casas. Quero que a convivência entre eles faça com que se respeitem e tenham um crescimento social melhor”, declara. Sales também criticou a quantidade de vereadoras que hoje compõem a Câmara Municipal. Das 19 cadeiras, apenas duas mulheres foram eleitas no pleito de 2016.