Rio Claro foi uma das dezenas de cidades que fizeram oposição às ações do Governo Federal neste sábado (29). O ato nacional ocorreu após recentes manifestações pró-Bolsonaro por todo o País e também no município no início do mês. O protesto aconteceu na manhã de hoje na Praça Dalva de Oliveira, na esquina da Rua 14 com a Avenida Tancredo Neves, no Jardim Claret.

Os organizadores levaram faixas pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Na justificativa, a atuação do governo frente à pandemia da Covid-19, considerada ineficaz diante das mais de 450 mil vidas perdidas no Brasil. Os manifestantes reivindicam a vacinação em massa com doses suficientes para vacinar toda a população, além de um auxílio emergencial com valor maior para que famílias necessitadas possam se sustentar.

Fotos: Vinícius Rodrigues