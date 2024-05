Projeto está prestes a completar um ano de existência

O projeto agora também é ponto de coleta de itens como pilhas e baterias

O Projeto Recicla, uma iniciativa dos funcionários do Shopping Rio Claro que visa o uso sustentável das sobras de alimentos utilizados na preparação de pratos nas lojas da Praça de Alimentação na produção de composto orgânico, foi inaugurado em 5 de junho de 2023 e ganha um novo espaço e amplia os serviços prestados para a população. Localizado ao lado da Suco Bagaço, além de distribuir adubo orgânico gratuitamente, o projeto passa a ser um ponto de coleta de itens como pilhas e baterias, tampinhas de garrafas e descarte de produtos eletrônicos.

Amanda Melo, Coordenadora de Operações do Shopping Rio Claro e gestora do Projeto Recicla, destaca a importância de iniciativas como esse projeto para a sustentabilidade da vida humana. “A conscientização ambiental é um comportamento que deve estar presente na vida de todas as pessoas porque a natureza tem demonstrado que estamos chegando ao limite do esgotamento do meio ambiente. A nossa contribuição é o Projeto Recicla, que com a produção do composto orgânico, reaproveita os alimentos que seriam descartados. E com a ampliação dos serviços com a coleta de outros itens, como pilhas e baterias, também contribuímos para a não contaminação do solo e das águas”, afirma Amanda.

“O Projeto Recicla do Shopping Rio Claro tem se destacado entre as ações de ESG de outros empreendimentos comerciais, e é motivo de orgulho para a administração do Shopping”, garante Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.

Iniciativa dos funcionários do Shopping Rio Claro, o Projeto Recicla reutilizou uma média de 522 kg ao mês de resíduos de alimentos no período de agosto de 2023 a janeiro de 2024, transformando-os em adubo orgânico que é entregue gratuitamente para a população.

O processo para obter o adubo das sobras de alimentos utilizados na preparação de pratos nas lojas da Praça de Alimentação é realizado da seguinte maneira: os alimentos são separados em recipientes específicos e entregues pelos lojistas à equipe responsável. Em seguida, são colocados na composteira para o processo biológico. “Após a etapa de secagem, o adubo é utilizado em todo paisagismo do Shopping Rio Claro, além de ensacado e entregue como um brinde para os clientes, lojistas e funcionários do empreendimento. Vale destacar que produzimos cerca de 1.353 unidades de composto ao mês”, conta Amanda Melo, Coordenadora de Operações e gestora do projeto.

O composto obtido a partir de resíduos vegetais proporciona benefícios importantes para a estrutura física e para fertilidade do solo, e os clientes podem aproveitar esses benefícios retirando gratuitamente na loja do Projeto Recicla, ao lado da Suco Bagaço, o adubo para usar em suas hortas e vasos.