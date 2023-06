Projeto Dandara chega a Rio Claro – foto Preto Fortunato Audiovisual.

“Dandara vai para escola: Saberes afro-paulistas na educação” foi contemplado pelo ProAc

Com o objetivo de levar tradições afro-brasileiras à rede pública de ensino, acontece até novembro, no interior paulista, de forma gratuita, o projeto “Dandara vai para escola: Saberes afro-paulistas na educação”. A próxima ação será no dia 20 de junho, a partir das 16h, na Escola Municipal Jardim das Palmeiras – CAIC, em Rio Claro (Endereço Avenida 18-BR, 401 Jardim Brasília) e vai reunir 350 alunos de 1ª a 5ª série (6 aos 11 anos). A realização é da Casa de Batuqueiro e ETC Produtora, e o projeto foi contemplado pelo ProAc (Programa de Ação Cultural), do Governo do Estado de São Paulo.

O intuito é levar costumes africanos e a história do tambu, também conhecido como batuque de umbigada e caiumba, para alunos, professores e gestores de seis escolas públicas do ensino fundamental do interior paulista, de forma a atender a Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. As leis completam 20 anos (10.639/03), e 15 anos (11.645/08) em 2023.

O projeto foi idealizado e é coordenado por Vanderlei Bastos e Antonio de Paula Junior, mestres responsáveis pela Casa de Batuqueiro, em parceria com a ETC Produtora e a contadora de histórias Marina Costa. Reúne sete ações distintas com o intuito de fomentar a transmissão de saberes, salvaguardar e disseminar esta tradição milenar.