O município de Rio Claro passou a contar com um local exclusivo para o lazer de cães, no Parque Municipal Lago Azul. “Sabemos o quanto é importante que os animais recebam cuidados e atenção para que tenham uma vida saudável, e muitas vezes o espaço que as pessoas têm em suas residências não é suficiente para o cachorro correr e se divertir”, afirmou o prefeito Gustavo ao explicar o motivo da instalação do Espaço Pet.

O prefeito também lembrou que no ano passado a prefeitura realizou várias outras ações pelo bem-estar animal, como a implantação da Patrulha de Proteção Animal e Ambiental, o espaço para a soltura e recreação de cães abrigados no canil municipal e a criação do Fundo Municipal de Proteção Animal, que receberá recursos provenientes de multas e aplicará em prol da causa animal.

O vereador Alessandro Almeida, autor da indicação para que a prefeitura instalasse o Espaço Pet, destaca que o local terá regras de utilização com o objetivo de garantir a segurança e saúde dos cães que frequentarem o local. “O Espaço Pet é um espaço gratuito e exclusivo para cães e seus responsáveis”, lembra Alessandro.

Placa instalada na entrada do Espaço Pet, que fica próximo ao portão de entrada pela Rua 2 com a Avenida 40, aponta as normas de uso e boa convivência, por exemplo: os animais devem estar acompanhados de responsáveis (maiores de 18 anos), não podendo ficar sozinhos na área de soltura; não é permitida a entrada de animais de raças com comportamento agressivo; os animais devem estar vacinados, vermifugados, com o controle de pulgas e carrapatos, microchipados e cadastrados; é proibida a entrada de filhotes com menos de 4 meses.

Com aproximadamente 400 m², o Espaço Pet tem mourões de eucalipto e é fechado com alambrado. No seu interior, vários equipamentos para que os cães se exercitem e se divirtam. “Fizemos tudo com muito capricho”, observa Valmir Pinton, secretário da Agricultura.

Da inauguração também participaram os vereadores Júlio Lopes, Diego Gonzales, Serginho Carnevale e Hernani Leonhardt, os secretários municipais Rogério Marcheti (da Administração), Dalberto Christofoletti (da Cultura) e José Renato Martins (de Negócios Jurídicos), Bruna Perissinotto, presidente do Fundo Social de Solidariedade, e Ronald Penteado (presidente do Progressistas).