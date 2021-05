A prefeitura de Rio Claro está fazendo novas mudanças no sistema de transporte coletivo, para adequar o serviço à demanda neste período de restrições devido à pandemia do coronavírus. A partir de segunda-feira (10) haverá mais carros circulando nas linhas que atendem o Jardim Novo. O bairro e região, que hoje são atendidos por duas linhas, (linha 23 – Jardim Novo/Rodoviária e linha 24 – Jardim Novo/Inocoop) contarão a partir de segunda-feira com a linha 21 – Jardim Novo/Kennedy, que voltará a circular regularmente.

Além da linha Jardim Novo/Kennedy, a região também contará com acréscimos de horários na linha Jardim Novo/Inocoop, para atender principalmente os trabalhadores da Santa Casa. Os horários a mais são os seguintes: 6h05 (bairro-Centro), 12h05 (bairro-Centro), 18h05 (bairro-Centro), 6h50 (Centro-bairro), 12h40 (Centro-bairro).

Outras linhas, como as do Bonscucesso, Paineiras/Santa Elisa e Assistência, terão alterações já a partir desse sábado (8). A linha 14 (Bonsucesso) terá mudanças de horário nos fins de semana, com carros saindo no sentido bairro-Centro às 6h30 e 18h30. Nos dias úteis, haverá acréscimo de carro às 18h25 no sentido bairro-Centro.

A linha 07 (Circular 01) terá alteração de horários. Nos domingos, feriados e dias úteis haverá carros saindo às 06h15 e 12h10 do bairro para o Centro, e às 19h30 do centro para o bairro.

A linha 09 (Paineiras/Santa Elisa) tem mudança de horários nos dias úteis, com carros saindo do bairro para o Centro às 12h10 e 19h30, e aos domingos saindo às 6h10 e 12h10 do bairro para o Centro e às 19h30 do Centro para o bairro. Aos domingos haverá carros saindo do bairro para o Centro às 6h10 e 12h10, e do Centro para o bairro às 19h30.

Para o distrito de Assistência haverá acréscimo de horários. Nos dias úteis terá carros saindo do distrito para o Centro às 10h25 e às 15h15 do Centro para o distrito. Aos sábados, haverá carro saindo do distrito para o Centro às 8 horas.

Os novos itinerários e horários poderão ser consultados diretamente na sede da empresa Rápido SP, na Rua 1 entre as avenidas 1 e 3, Centro, ou no site rapidosp.com.br/horarios/.

As sugestões podem ser encaminhadas ao Departamento de Mobilidade Urbana pelo telefone 3522-1919 e email [email protected].