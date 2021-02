A praça Dalva de Oliveira, uma das mais importantes de Rio Claro, recebeu serviços de limpeza e corte de mato na sexta-feira (19) em mais uma ação da prefeitura para colocar em ordem os logradouros e áreas públicas. O trabalho é a primeira etapa de uma série de intervenções programadas para a praça Dalva, que nos últimos tempos vinha sofrendo com descaso e abandono. “Inicialmente, retiramos a sujeira como estamos fazendo em várias praças e vias da cidade desde o início do ano”, comenta o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Silvicultura e Manutenção, Valmir Pinton.

De acordo com o titular da pasta, o setor de limpeza pública está com demanda crescente de trabalho e as equipes estão se desdobrando para atender todas as regiões do município. “A cidade estava muito suja quando assumimos os trabalhos no início do ano e, além disso, o rápido crescimento do mato neste período do ano também representa maior dificuldade”, explica, lembrando que é fundamental a comunidade colaborar fazendo o descarte correto do lixo e mantendo os terrenos baldios limpos o ano todo.

Com relação à praça Dalva, a prefeitura está preparando novas ações para melhorar o local. De acordo com o secretário de Obras, Ivan Falcão De Domênico, o município neste momento está concentrando ações no reparo de vias públicas, mas, em breve, vai intensificar o trabalho em reparos que precisam ser feitos pela cidade, incluindo a praça localizada na Avenida Tancredo Neves. “Estamos providenciando material que estava em falta na virada do ano e assim que possível vamos dedicar a atenção que a praça Dalva merece”, diz, citando entre os reparos a recuperação dos pergolados que adornam a praça.