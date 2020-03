A Prefeitura Municipal de Cordeirópolis reuniu mais uma vez seu comitê gestor, liderado pelo prefeito Municipal, Adinan Ortolan, para discutir as medidas de prevenção à propagação do coronavírus. Entre as novas ações discutidas estão:

– Servidores com idade acima dos 65 trabalharão de casa a partir da próxima segunda-feira (23), exceto servidores da Secretaria de Saúde.

– A Vigilância Epidemiológica também fará uma mobilização no setor privado por meio de reuniões de orientação com os setores de Segurança do Trabalho e Recursos Humanos das empresas para passar orientações sobre prevenção.

– No que tange a área da Educação, creches e escolas municipais seguem com as aulas para orientações essa semana e entrarão em período de suspensão por tempo indeterminado a partir do dia 23 de março, de acordo com o decreto do governador do Estado de São Paulo, João Doria.

– Atividades da Secretaria da Mulher, CREAS e CRAS voltadas à população estão suspensas, incluindo encontros dos grupos de terceira idade. Atividades culturais e eventos também estão suspensos, assim como as aulas do Projeto Guri e outras oficinas culturais oferecidas pela Prefeitura. Em relação as missas e cultos, as Secretarias de Cultura e Saúde farão reuniões com lideranças religiosas para definir as ações.

– Aulas e atividades esportivas também estão suspensas por recomendação da Secretaria de Saúde, bem como, os cursos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, exceto o de Manejo de Tratores, que termina nesta sexta-feira (20). Sebrae, Pat e Banco do Povo serão mantidos abertos. O Procon funcionará junto ao Pat até que a Câmara Municipal retorne com o atendimento à população. A Feira do Produtor Rural ocorrerá normalmente as terças e quintas-feiras.

Atendimentos na Saúde

– Consultas serão mantidas, mas com intervalo maior, assim como os exames, lembrando que, a orientação é que as pessoas não cheguem com antecipação e sim na hora de seus atendimentos para evitar aglomerações.

– Idosos devem evitar a exposição e também o contato com as crianças, que apesar de serem mais resistentes a estes tipos de vírus, podem transmitir a outras pessoas e, como as pessoas de mais idade são mais sensíveis, devem ser preservadas.

– Pessoas com sintomas respiratórios leves, de gripes e resfriados, não devem ir ao trabalho ou permanecer com as atividades sociais ativas. Devem procurar os postos de saúde para orientação médica e se recuperar em casa.

– Quem estiver com sintomas mais intensos como dificuldade para respirar, deve procurar o hospital.

IMPORTANTE: Cordeirópolis NÃO possui nenhum caso confirmado, ou mesmo suspeito, no entanto, o município está tomando medidas preventivas para que possamos passar por este momento de atenção com muita responsabilidade.