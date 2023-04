Imagem ilustrativa.

Passagem do transporte será maior quando Prefeitura trocar empresa do serviço, fato que deve ocorrer ainda este ano

Duas empresas concorrem na licitação

A Prefeitura de Rio Claro deve descobrir no fim deste mês de abril qual será a empresa vencedora da licitação para a contratação de uma nova concessão do transporte público coletivo. Para além da troca da concessionária, está previsto o aumento na tarifa pública paga hoje pela população. De R$ 3,90, estima-se que o valor chegue a R$ 4,90, aproximando-se de valores cobrados em cidades da região. A justificativa pelo reajuste é a queda no número de passageiros, o custo da operação e as melhorias que serão implantadas com o novo serviço que será prestado.

Em reunião nessa quinta-feira (13) na Câmara Municipal, convocada pelos vereadores, o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Rogério Paulon, confirmou que a administração do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) trabalha com esse aumento e esse novo valor, que já havia sido revelado anteriormente pela reportagem do Jornal Cidade. Segundo o secretário, a modicidade de tarifa integração será mantida para dois embarques com a mesma passagem para bairros e linhas distintas, fato que já acontece atualmente. Dados apontam que há 11 mil integrações por mês no serviço e 270 mil passageiros são transportados mensalmente.

Participaram da reunião os vereadores Carol, Hernani, Alessandro, Sivaldo, Val, Serginho e Geraldo, além do secretário Paulo.

Aos vereadores, foi explicado que esse aumento é previsto diante da atualização da prestação do transporte coletivo em Rio Claro. Houve uma queda de 36% na quantidade de passageiros transportados no município em comparação com o período pré-pandemia, em 2019. Havia uma expectativa de que, nesta fase considerada ‘pós-pandêmica’ – ainda que pandemia se mantenha – houvesse um retorno na quantidade de usuários no ônibus, no entanto, a previsão não se confirmou. Diante disso, houve a necessidade de remodelar o edital da licitação.

Considerando os custos da operação e as novidades que serão implementadas, como aplicativo para horário do transporte, 10 monitores instalados no terminal da Rua 1 também com os horários das linhas, reforma do local anexo à Estação Ferroviária, frota renovada dos veículos, dentre outras mudanças, o estudo encomendado pela Prefeitura de Rio Claro chegou ao valor de previsão de R$ 4,90. Esse custo, no entanto, pode ser alterado – a depender da gestão política do novo contrato, que é previsto para ser assinado nos próximos meses. A troca de empresa ocorrerá após a saída da atual Rápido SP, que presta o serviço em contrato emergencial.

Em comparação com outras cidades, a tarifa de Rio Claro ficará próximo da média. Em Piracicaba a tarifa popular é R$ 4,90 quando carregada pelo cartão do transporte. Porém, a tarifa única é de R$ 5,60. Em Limeira, a passagem é R$ 5,10. Em Santa Bárbara d’Oeste o custo é R$ 4,75. Já na cidade de São Paulo, a tarifa do transporte público é de R$ 4,40.