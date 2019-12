Prefeitura conclui reforma de telhado do terminal rodoviário

Cartão de visitas de Rio Claro, o terminal rodoviário do município está com o telhado renovado. A prefeitura concluiu nesta semana a substituição dos domos de cobertura do local, que agora fica mais seguro para as milhares de pessoas que circulam por lá. “Muitos dos que chegam ao município vêm em primeiro lugar à rodoviária, que é referência na entrada da cidade”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, ressaltando a importância da obra. “Desde que assumimos a prefeitura, em 2017, o terminal tem recebido atenção especial com uma série de melhorias, com foco sobretudo na melhoria do atendimento à população”, destaca, enfatizando o empenho da Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Sistema Viário nesse trabalho.

Com a reforma, os domos de fibra de vidro que estavam velhos, escuros e desgastados pelo tempo, foram trocados por itens de material mais moderno e resistente, de policarbonato. Na cor branca leitosa, também melhoram a iluminação natural do ambiente. O investimento foi de R$ 121.275,0. O terminal foi inaugurado há mais de 30 anos e desde então a troca dos domos nunca havia sido feita.

Iniciada no final do mês passado, a obra foi concluída em um momento em que o movimento aumenta na rodoviária devido ao final de ano. “Nossa estimativa é de que o movimento cresça cerca de 20% no terminal entre o Natal e Ano Novo”, informa o secretário de Segurança, Marco Antonio Bellagamba. “Cerca de 27 mil pessoas devem passar pelo local somente nos próximos dias”, acrescenta. Mensalmente circulam 50 mil pessoas pela rodoviária.

Neste ano o local ganhou importante reforço na segurança e passou a ser monitorado por câmeras 24 horas por dia. Além disso, novas lixeiras e monitores de televisão foram instalados e a iluminação foi ampliada com a troca de luminárias e instalação de novas lâmpadas de led, mais potentes. O espaço também ganhou dispositivos para carregamento de celulares na área de espera e teve os banheiros reformados. A lista de melhorias inclui organização das vagas de estacionamento e contratação de nova empresa para realizar a limpeza do terminal. A prefeitura também providenciou nova pintura para o local.